بعد التألق الكبير - يوفنتوس يتحرك لتأمين ديبالا

هدف رائع في شباك أتلتيكو مدريد

أفادت تقارير بوجود بتحركات من قبل إدارة يوفنتوس لتمديد عقد نجم الفريق باولو ديبالا بعد تألقه الكبير في المباريات الأخيرة.

ديبالا سجل هدف فريقه الوحيد على أتلتيكو مدريد في الانتصار مساء الثلاثاء، كما سجل في الثلاثية أمام أتالانتا السبت الماضي.

وأوضح مسؤول الانتقالات في "لاجازيتا" نيكولو شيرا أن الاتصالات بين مسؤولي النادي وممثلو اللاعب انطلقت في الأيام الماضية.

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وبحسب التقرير، فيوفنتوس يعرض عقداً جديداً على اللاعب يمتد حتى 2024 بعدما نجح في إقناع الإدارة بعدم بيعه بتألقه الموسم الجاري.

وفي المقابل، أوضح شيرا أن مطالب ديبالا من البيانكونيري هي رفع راتبه الموسمي ليبلغ عشرة ملايين يورو صافية من الضرائب.

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وكان الأرجنتيني على أعتاب مغادرة الفريق الصيف الماضي، ودخل في مفاوضات مع توتنهام ومانشستر يونايتد لم تكلل بالنجاح، بحسب التقارير.

وانضم ديبالا لصفوف يوفنتوس قبل أربعة أعوام قادماً من باليرمو مقابل 32 مليون يورو.