ديبالا ينتظر باريس سان جيرمان عقب فشل انضمامه لمانشستر يونايتد

النجم الأرجنتيني باولو ديبالا ينتظر عرض من باريس سان جيرمان لينضم لهم عقب فشل صفقة انضمامه لصفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن النجم الأرجنتيني باولو ديبالا لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي لا يزال في سوق الانتقالات بالرغم من فشله انضمامه لمانشستر يونايتد.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "لا ستامبا" والتي أكدت أن اللاعب ينتظر عرضًا من نادي باريس سان جيرمان لضمه من يوفنتوس هذا الصيف.

وذكرت الصحيفة أن اللاعب لن يمانع الانضمام للفريق الباريسي حال رحل البرازيلي نيمار دا سيلفا عن صفوفهم خلال الفترة المقبلة.

مانشستر يونايتد يصرف النظر عن ضم ديبالا من يوفنتوس

وكان ديبالا قريبًا من الانضمام لصفوف فريق مانشستر يونايتد في الأيام الماضية لكن المفاوضات تعثرت مؤخرًا وفشلت الصفقة.

وذكرت تقارير سابقة أن المدير الفني الجديد لصالح فريق يوفنتوس ماوريزيو ساري لا يضع اللاعب في خططه للموسم المقبل، مما قد يعجل برحيله.

جدير بالذكر أن اللاعب كان قد انضم لصفوف يوفنتوس وتدريباته صباح اليوم بعدما خضع للكشف الطبي بعد فترة إجازة طويلة أعقبت بطولة كوبا أمريكا.