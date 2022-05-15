ديبالا يعلن النهاية: سأرحل عن يوفنتوس برأس مرفوعة ولا أجد الكلمات!

أكد الأرجنتيني باولو ديبالا نجم فريق يوفنتوس أنه سيرحل عن صفوف الفريق بنهاية الموسم الجاري ليضع حدًا لكافة التكهنات التي أحاطت بمستقبله.

جاء هذا في بيان رسمي نشره عبر حسابه في موقع "إنستجرام"، وأكد خلاله أن لقاء الإثنين ضد لاتسيو سيكون الأخير له مع الفريق في ملعب يوفنتوس.

وقال ديبالا: "من الصعب للغاية أن أجد الكلمات الصحيحة حتى أقدم لكم التحية، هناك الكثير من السنوات والمشاعر تجتمع سويًا، وتخيلت أننا سنكون سويًا لعدد أطول من السنوات، لكن القدر وضعنا على سبل مختلفة".

وأضاف: "لن أنسى أبدًا كل شيء جعلتموني أشعر به، كل مباراة وكل هدف معكم، لقد نضجت وتعلمت هنا، عشت وحلمت، لقد كانت سبعة سنوات ساحرة، 12 بطولة و115 هدفًا لن ينتزعهم أي شخص منا أبدًا".

وأكمل: "شكرًا لكم على دعمي في الأوقات الصعبة، وشكرًا لكل من رافقني خلال السنوات، من الجماهير وحتى الناس التي تعم في النادي، الجميع حقًا، من مدربين ولاعبين وموظفين ومديرين".

وأردف: "ارتداء شارة القيادة على ذلك القميص هي أعظم لحظات الفخر في حياتي، وأتمنى أن أريها لأبنائي وأحفادي في أحد الأيام".

وأنهى كلماته: "غدًا ستكون آخر مباراة لي بهذا القميص، من الصعب للغاية تصور ذلك سيكون ذلك هو الوداع الأخير، ولن يكون سهلًا، لكن سأدخل الملعب وأنا مبتسم ورأسي عالية، وأنا أعلم أنني أعطيتكم كل شيء".

جدير بالذكر أن ديبالا ارتبط بتوتنهام وآرسنال ومانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان أيضًا خلال الفترة الماضية في ظل وجود حالة نشاط كبيرة في سوق الانتقالات الذي لم يبدأ بعد.