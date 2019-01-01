ديبالا يريد البقاء في يوفنتوس هذا الموسم

النجم الأرجنتيني باولو ديبالا لاعب فريق يوفنتوس يسعى للبقاء رفقة البيانكونيري في الموسم الجديد.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن النجم الأرجنتيني باولو ديبالا لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي يسعى للاستمرار رفقة البيانكونيري في الموسم الجديد.

جاء هذا بحسب ما ذكرت شبكة "سكاي سبورت إيطاليا" والتي أكدت أن اللاعب يسعى لإثبات نفسه رفقة المدير الفني الجديد للفريق.

وذكرت الشبكة أن اللاعب سيعود مبكرًا ليوفنتوس من أجل أن يتعامل مع ماوريزيو ساري لفترة أطول قبل انطلاق الموسم ويستوعب طريقته بشكل أفضل.

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وكان اللاعب قد ارتبط في الأسابيع الأخيرة بالرحيل عن يوفنتوس بحسب ما ذكرت تقارير صحفية عديدة، وكان كل من باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد أبرز من ارتبطوا به.

وكان ديبالا قد انضم لصفوف يوفنتوس في عام ٢٠١٥ وقدم مستويات مميزة للغاية مع الفريق، قبل أن يتراجع في الموسم الماضي منذ وصول كريستيانو رونالدو.

جدير بالذكر أن فريق يوفنتوس كان قد أعلن بنهاية الموسم الماضي عن وصول المدير المدير الفني الجديد ماوريزيو ساري، والذي ألمح في تصريحات صحفية لإمكانية الاستعانة بمهاجم وهمي في خطته.