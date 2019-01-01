ديبالا: لا أحد يتوقعني بالقدم اليُمنى

النجم الأرجنتيني سعيد بتحقيق الفوز على ميلان العريق على الرغم من المستوى المتواضع

نجح نادي يوفنتوس في استعادة صدارة الدوري الإيطالي مرة أخرى بعد الفوز في مباراة القمة أمام ميلان بنتيجة 1-0 في لقاء صعب حسمه الأرجنتيني باولو ديبالا في الشوط الثاني.

كان النجم الشاب قد دخل بديلًا للبرتغالي كريستيانو رونالدو الذي خرج غاضبًا في الدقيقة 55 من عمر اللقاء بعد أن فشل في تقديم الأداء المنتظر منه.

⚪️⚫️ يوفنتوس يعرف من أين تؤكل الكتف 👌 pic.twitter.com/5OnsWOT2Lu — جول العربي - Goal (@GoalAR) November 10, 2019

وفي تصريحات ديبالا بعد المباراة قال: "أعتقد أن الفوز كان مهمًا للجميع، لا يهم من سجل الهدف ولكن حققنا المراد وحصلنا على النقاط الثلاث، لم يكن الأداء الأفضل لنا بكل تأكيد".

وتابع: "ميلان لم يقدم البداية الأفضل له هذا الموسم ولكن يظل الفريق عريق وكبير، لديهم العديد من النجوم الكبار وقام تشيزني بعمل رائع اليوم".

وأضاف: "لا أحد يتوقع أنني قد أسجل بالقدم اليمنى، كان علي التعامل بتلك القدم اليوم ومن حُسن الحظ أنني قد نجحت".

وفي الأخير قال: "من الواضح الآن أن المنافسة على البطولة بين يوفنتوس وإنتر ولكن لا شيء محسوم حتى الآن، الموسم مستمر وطويل وسنرى ما سيحدث بالفترة المقبلة".

يذكر أن يوفي الصدارة الآن برصيد 32 نقطة بينما يأتي إنتر في المركز الثاني برصيد 31 نقطة.