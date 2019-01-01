النتائج المباشرة
الدوري الإيطالي - الدرجة الأولى

ديبالا: لم أصدق توقيع يوفنتوس مع كريستيانو رونالدو

آخر تحديث
التعليقات()
Getty
تعرف على رد فعل ديبالا حينما علم بالتعاقد مع رونالدو
    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

كشف باولو ديبالا، لاعب يوفنتوس، عن رد فعله بعد معرفته اقتراب كريستيانو رونالدو من التوقيع مع البيانكونيري الصيف الماضي.

رونالدو انضم إلى يوفنتوس مقابل 100 مليون يورو ليحصد بطولتي السوبر والدوري الإيطالي.

وقال ديبالا في حوار مع "كوريري ديلا سيرا" الإيطالية: "حياة اللاعب دائمًا متقلبة، في يوم يصفونك بالأفضل واليوم التالي أنت  الأسوأ وهذا يحدث لجميع اللاعبين حتى الأعظم في العالم مثل رونالدو ليونيل ميسي".

وتابع: "حينما عُرض عليّ ارتداء الرقم 10  في يوفنتوس فكرت في الأمر وكان من الصعب الرفض فهذا تشريف كبير وأيضًا مسؤولية عظيمة يجب أن أبرهن على أحقيتي به".

اختيارات المحررين

وحول توقيع يوفنتوس مع رونالدو الصيف الماضي، علّق: "لم أتوقع حدوث الأمر وكنت أرى أنّها مجرد شائعات للصحف، لقد كان أمرًا رائعًا وجوده معنا".

واختتم: "رونالدو رياضي عظيم ونتعلم منه الكثير كما أنّه شخص رائع ويجيد المزاح ويمتلك شخصية مذهلة".

يذكر أن كريستيانو رونالدو هو هداف يوفنتوس هذا الموسم في الدوري الإيطالي برصيد 19 هدفًا، بينما سجل ديبالا 5 أهداف فقط في الكالتشيو الموسم الحالي.

إغلاق