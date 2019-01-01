تضارب التقارير حول مستقبل ديبالا

أين يلعب ديبالا الموسم المقبل؟

فيسبوك تويتر هيثم محمد

تضاربت التقارير التي تتحدث عن مستقبل الأرجنتيني باولو ديبالا، نجم يوفنتوس، والنادي الذي سيلعب في صفوفه الموسم المقبل.

وفشل انتقال ديبالا إلى توتنهام في الساعات الأخيرة من ميركاتو إنجلترا بسبب حقوق صورة اللاعب، وذلك بحسب التقارير.

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وقالت "توتوسبورت" إن سبباً آخر لفشل الصفقة هو عرض توتنهام 62 مليون يورو فقط لضم ديبالا، وهو ما اعتبره يوفنتوس قليلاً.

وأوضحت "كوريري" أن باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ يبقيان وجهات محتملة للأرجنتيني في ظل خروجه من حسابات يوفنتوس.

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وأكد التقرير أن إنتر يبقى مهتماً ولكن أندريا أنييلي، رئيس يوفنتوس، لن يسمح ببيع نجمه إلى صفوف خصمه المباشر.

وعاد ديبالا مطلع الأسبوع إلى تورينو وخضع للكشف الطبي تمهيداً للالتحاق بالمعسكر الإعدادي للفريق.