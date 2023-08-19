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ديبالا: امنحوا السعودية فرصتها، وهذا ما اكتشفته بعد لعبي مع ميسي ورونالدو؟

علي سمير
dybalaGetty Images
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يؤيد أحقية الجميع في مشاهدة نجوم العالم عن قرب

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يؤمن باولو ديبالا مهاجم نادي روما الإيطالي، بأحقية أندية الدوري السعودي في تطوير نفسها وشراء أهم النجوم في العالم.

دوري روشن يعيش طفرة غير مسبوقة بقدوم مجموعة من اللاعبين العالميين، وعلى رأسهم كريستيانو رونالدو، نيمار، رياض محرز، ساديو ماني وياسين بونو وغيرهم.

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وقال ديبالا في حوار نشرته صحيفة "as" الإسبانية:"كرة القدم هي رياضة عالمية والجميع يشاهدها في كل أنحاء العالم، هم لهم نفس الحق الذي نتمتع به برؤية الشخصيات العظيمة عن قرب".

وأضاف:"على المستوى التنافسي الأمر يتعلق بالقرار الفردي بكل شخص، لا يزال الوقت مبكرًا، هم بدأوا للتو في التعاقد مع لاعبين كبار مثلما حدث في الدوري الأمريكي".

أما عن لعبه مع كريستيانو رونالدو في يوفنتوس وليونيل ميسي في الأرجنتين:"يجب عليك التعلم فقط عندما تلعب معهما، لو كنت ذكيًا ستجلس لمراقبتهما بشكل جيد لرؤية طريقة اللعب وكيف يعتنيان بأنفسهما، أنا محظوظ للغاية لأني لعبت وفزت مع كليهما".

وتابع:"كريستيانو قضى معنا 3 سنوات فزنا فيها بالكثير، ولعبت مع ليو لسنوات عديدة، الفترة الأخيرة كانت رائعة بعد الكثير من القتال استحق الحصول على لقب الأفضل".

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وفي نهاية حديثه أكد ديبالا أنه سيتابع ميسي في رحلته مع إنتر ميامي بالدوري الأمريكي، لأنه يمتلك الفرصة ليكون صاحب أكبر عدد من الألقاب في التاريخ.

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