ديبالا عن الفريق الذي يود مقابلته: "يوفنتوس يستطيع هزم الجميع"

ديبالا يرفع راية التحدي في وجه الجميع، ويؤكد قدرة يوفنتوس على إقصاء أي فريق

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

تحدث باولو ديبالا بثقة عن قدرة فريقه يوفنتوس على إقصاء أي فريق من المحتمل مقابلته في دور الستة عشر، وذلك خلال اللقاء الصحفي الذي أجري معه عقب مباراة السيدة العجوز أمام يانج بويز. اختيارات المحررين جول 50 | "لما لا نفوز به هذا الموسم؟" - ماني يحلم بتحقيق دوري أبطال أوروبا

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وكان يوفنتوس قد سقط أمام يانج بويز السويسري بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما في إطار ختام منافسات دوري المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

وعقب المباراة صرح باولو ديبالا أن الهزيمة في مثل هذه المباريات لا تحمل أية أجراس إنذار، نظرًالأنها مواجهة تحصيل حاصل ولن تحدد أي شيء.

وعند سؤاله حول الفريق الذي يود مقابلته في دور الستة عشر قال: "لا يهمني من سنقابل في ثمن النهائي، أرى أن يوفنتوس قادر على تخطي الجميع بدون تفريق"

وأضاف: "نود الفوز بالبطولة، ومن يود الفوز بالبطولة عليه ألا يخشى أحدًا، نحترم جميع الفرق ولكننا لا نخشى منافسة أحدهم سواء في ثمن النهائي أو بعدها"

يذكر أن يوفنتوس قد عبر إلى ثمن النهائي على رأس المجموعة الثالثة رفقة مانشستر يونايتد الذي عبر صعد في المركز الثاني، بينما ذهب فالنسيا إلى الدوري الأوروبي، وودع يانج بويز المنافسات الأوروبية تمامًا.