دياوارا يقطع إجازة كأس أمم إفريقيا لأجل روما وفونسيكا

اللاعب يصل سريعاً للعمل مع المدرب الجديد..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أبدى الغيني أمادو دياوارا سعادته بالانتقال إلى روما، حيث تمت صفقة انتقاله من نابولي وبدأ التدريبات مباشرةً، متخلياً عن راحته عقب كأس أمم إفريقيا.

وقال دياوارا لقناة روما:"بالنسبة لي اللعب لروما يعني أنني محظوظ، لقد ضحيت بجزء من إجازتي قبل الوصول إلى هنا، لم أستطع الانتظار حتى أقابل المدرب (باولو فونسيكا) وزملائي الجدد".

وأضاف:"لقد تحدثت مع المدرب عبر الهاتف قبل وصولي، لا يمكنني الانتظار لبدء العمل معه، إنه شرف أن أكون تحت تصرفه".

وأوضح:"قبل عامين لعبت ضد شاختار حين كان يدربه، وكان فريقاً قوياً، أتمنى تكرار هذا الأمر هنا في روما".

UFFICIALE: Amadou Diawara è un calciatore della



Questa estate l’ #ASRoma sta utilizzando i video sui social media dedicati ai nuovi acquisti per sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema dei bambini scomparsi in tutto il mondo. @telefonoazzurro ❤️ @MissingKids pic.twitter.com/SoQ6Q8GLD4

— AS Roma (@OfficialASRoma) July 1, 2019

وكان دياوارا قد انتقل من نابولي إلى روما، فيما ذهب كوستاس مانولاس مدافع الذئاب السابق إلى الجانب الآخر.

يذكر أن روما استغل نصف فيديو تقديم اللاعب الجديد عبر تويتر، في التنويه عن الأطفال المفقودين كبادرة خيرية.