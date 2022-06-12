ديان هويسين: نجم يوفنتوس الشاب المنتظر أن يصبح دي ليخت الجديد

المدافع البالغ من العمر 17 عامًا قد تدرب مع فريق يوفنتوس الأول بعد أن انضم إلى النادي من ملقة في عام 2021 بعد اهتمام من ريال مدريد.

يوم الأربعاء ، تتطلع هولندا إلى أن تصبح أول دولة في التاريخ تفوز بثلاث بطولات أوروبية متتالية للمنتخبات تحت 17 سنة، حيث يواجه المنتخب الفرنسي في النهائي يوم الأربعاء القادم.

برز خلال البطولة قلب الدفاع ديان هويسين، وهو لاعب يتمتع بمجموعة مهارات فريدة وبدأ بالفعل في التقدم نحو الفريق الأول في أحد أكبر الأندية في أوروبا.

قبل عيد ميلاده السابع عشر في أوائل أبريل، استدعى ماسيميليانو أليجري هويسين للتدريب مع فريق يوفنتوس الأول.

قدم أداءً مثيرًا للإعجاب لفريق تحت 17 عامًا بالنادي خلال موسمه الأول في تورينو، واستحق التدريب مع الفريق الأول في البيانكونيري، وحصوله على فرصة التعلم من لاعب يعشقه وأحيانًا يُقارن به هو دي ليخت.

طول القامة والشعر الأشقر والغريزة الدفاعية أشياء متشابهة لدى المدافعين تسببت في إجراء هذه المقارنات، على الرغم من أن يوفنتوس حريص بشكل طبيعي على تخفيف التوقعات في هذه المرحلة المبكرة.

يلعب هويسين بقدمه اليمنى، لكنه نادرًا ما يبدو قلقًا عندما يُجبر على استخدام يساره الأضعف، وطوله هو 195 سم، ويمتلك السمات الجسدية للالتحام.

قال ميشا فيسر مدرب هولندا تحت 17 سنة لتوتو يوفي: "دين لاعب متعدد الوظائف، وعلى الرغم من كونه قلب دفاع، إلا أنه فعال للغاية في بناء الهجوم.

"في الدفاع، هو قادر على اتخاذ القرار المناسب في التوقيت المناسب، وبفضل حجمه البدني فهو جيد في الفوز بالثنائيات.

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"هدوءه يثير إعجابي، لا يبدو أنه متوتر على الإطلاق. إنه جيد في التركيز على ما يجب عليه فعله على أرض الملعب، ولا يتأثر بوتيرة المباراة أو الضغط في المدرجات".

كما ألمح فيسر أن ما يجعل هويسين متميزًا عن غيره من المدافعين الكبار هو قدرته في الهجوم، سواء كان ذلك بالتقدم بالكرة إلى الثلث الأخير بنفسه أو عندما تتاح له فرصة للتسديد.

سجل سبعة أهداف في 19 مباراة في موسمه الأول مع يوفنتوس، وعزز ذلك بهدفين آخرين على مدار بطولة أوروبا تحت 17 سنة.

متخصص في ركلات الجزاء، وهذا السبب في زيادة هذه الأرقام إلى حد ما، لكنه خطير أيضًا في اللعب المفتوح.

لا يعد تسجيل أهداف هويسين شيئًا جديدًا، حيث انضم إلى يوفنتوس بعد إنهاء موسم 2020-21 كأفضل هدافي ملقة تحت 17 عامًا.

في الواقع، يمكنك القول إنه يسري في دمه، نظرًا لأن والده دوني، كون ثنائية مع باتريك كلويفرت بعد خروجه من أكاديمية أياكس.

انتقلت عائلة هويسين إلى ماربيا عندما كان دين في الخامسة من عمره، وسرعان ما انضم إلى نادي كوستا يونيدا، قبل أن يتم اكتشافه والتوقيع معه من قبل ملقة بعد خمس سنوات.

كان هويسين يلعب بانتظام فوق فئته العمرية، وكان يُنظر إليه على أنه جوهرة أكاديمية الفريق الإسباني، وتدرب مع الفريق الأول عندما كان عمره 15 عامًا فقط.

مع اقتراب صيف 2021، كان على قائمة كبار الأندية في أوروبا، على غرار ريال مدريد وإشبيلية وفريق واحد على الأقل في الدوري الإنجليزي الممتاز.

تمكن يوفنتوس بقيادة رئيس الكشافة ماتيو توجنوزي من إقناع اللاعب الشاب بالانتقال إلى إيطاليا من خلال رسم طريق لمسيرته الاحترافية لن تضع ضغطًا لا داعي له عليه، ولن تجعله ينتظر لفترة أطول مما هو مطلوب.

بالتأكيد العلامات المبكرة جيدة، حيث قيل إن أليجري أعجب بما رآه من هويسين خلال أيامه التدريبية إلى جانب ليوناردو بونوتشي ودي ليخت، ومن المتوقع أن يُعرض عليه فرص مماثلة أكثر الموسم القادم.