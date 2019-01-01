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أسطورة ليفربول يطالب كلوب باستبدال لوفرين "الضعيف"

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جون ألدريدج أسطورة ليفربول يطالب الألماني يورجن كلوب بإبعاد ديان لوفرين ويعتبره نقطة ضعف في الفريق.

علي رفعت    فيسبوك      تويتر

طالب أسطورة فريق ليفربول جون ألدريدج المدير الفني الألماني للفريق يورجن كلوب باستبعاد الكرواتي ديان لوفرين مدافع الريدز.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها ألدريدج ونقلتها على لسانه صحيفة "إنديبيندنت"، وأكد خلالها أن اللاعب الكرواتي يعد نقطة ضعف في صفوف ليفربول.

وقال ألدريدج: "لم يحن الوقت بعد الذي يبدأ فيه ليفربول في الهلع، لكنني أطالب الفريق بالدخول لسوق الانتقالات للحصول على القطعة الأخيرة في لغز تحقيق الألقاب".

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وأضاف: "ديان لوفرين نقطة ضعف واضحة في دفاع الفريق، ظهر هذا في الخسارة الأولى لليفربول بالدوري الإنجليزي هذا الموسم أمام مانشستر سيتي".

وأكمل: "إذا ما أراد الفريق أن يتوج بالألقاب بنهاية الموسم سيكون عليهم أن يستبدلوا لوفرين بلاعب آخر يستطيع حملهم للنجاح".

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واختتم تصريحاته: "لقد رأينا تأثير فان دايك الفوري على الفريق بعد وصوله من ساوثهامبتون العام الماضي، عليهم التوقيع مع لاعب قوي مثل كوليبالي من صفوف نابولي".

جدير بالذكر أن ليفربول يحتل في الوقت الحالي المركز الأول بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 54 نقطة بفارق أربعة نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.

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