ديامي يقترب من الانتقال للدوري القطري

راتب مالي ضخم للاعب الوسط السنغالي للرحيل عن البريميرليج

أصبح محمد ديامي لاعب وسط نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، على أعتاب الرحيل عن البريميرليج والانتقال للدوري القطري.

ديامي انتهى عقده مع نيوكاسل هذا الشهر، ليقرر الماكبايز التخلي عن خدماته ليصبح حراً يحق له الانتقال لأي نادي بالمجان.

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تقارير إنجليزية أكدت أن نادي الغرافة القطري، يدرس فكرة التعاقد مع لاعب الوسط السنغالي هذا الصيف.

ويحضر الغرافة عرضاً مالياً ضخماً براتب يصل إلى 100 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع للتعاقد مع ديامي.

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ومن المتوقع أن تصل مدة التعاقد إلى مدة عامين، وسط ترحيب كبير من اللاعب السنغالي.

يذكر أن صاحب الـ32 عاماً لعب 103 مباراة بقميص نيوكاسل منذ انتقاله للفريق في 2016.