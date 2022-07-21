دياز يستهدف ضم مدافع أجنبي جديد للهلال

هل ينجح الهلال في ضم مدافع أجنبي؟

استقرت إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل، مع مدرب الفريق؛ الأرجنتيني رامون دياز، على التعاقد مع مدافع جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

لماذا يريد الهلال التعاقد مع مدافع أجنبي؟

أكدت صحيفة "الرياضية" السعودية، على أن خطوة التعاقد مع ممدافع أجنبي جديد، جاءت بالتشاور بين إدارة الهلال ورامون دياز، وذلك للعديد من الأسباب.

أبرز تلك الأسباب هو ضغط المباريات المتوقع على المدافع علي البليهي، والذي سيشارك مع منتخب السعودية في المعسكرات الإعدادية للمونديال، بجانب كأس العالم الذي سيُقام في نوفمبر وديسمبر 2022.

هذا بالإضافة إلى إصابة متعب المفرج مدافع الفريق بالرباط الصليبي، وحاجته لفترة طويلة للعودة إلى الملاعب، ولكن تبقى قضية محمد كنو العائق في هذا الأمر.

ما الذي قد يمنع تعاقد الهلال مع مدافع أجنبي جديد؟

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة الهلال ستتعاقد مع مدافع أجنبي جديد، حال تمت الموافقة على طلب التدابير الوقتية، وتعليق عقوبة منع التسجيل الصادر بحق الزعيم في قضية محمد كنو.

وقامت إدارة الهلال برفع طلب إلى مركز التحكيم الرياضي، برفع عقوبة الإيقاف للتدابير الوقتية، وذلك في قضية توقيع كنو على عقد مع نادي النصر، ومن ثم تجديد عقده مع الزعيم.

ويواجه الهلال عقوبة المنع من التسجيل لفترتين بعد قرار غرفة فض المنازعات بالاتحاد السعودي لكرة القدم، بعد ثبوت مخالفتهم ومحمد كنو لاعب الفريق، اللوائح والأنظمة بتوقيع اللاعب على عقدين مع النصر والهلال.