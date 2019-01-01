دياز يرغب في الرحيل عن أهلي جدة

أهلي جدة ينتظر رئيسه الجديد في الأيام المقبلة

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية، اليوم السبت، أن التشيلي باولو دياز مدافع أهلي جدة يرغب في الانتقال إلى ريفر بليت الأرجنتيني خلال الصيف.

وكان دياز من أبرز المحترفين في الأهلي بالفترة الأخيرة بعد تقديم مستوى مميز، ويسعى المادي للاحتفاظ به خلال الموسم الجديد.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، أن والد اللاعب أكد على رغبة نجله في الرحيل إلى ريفير بليت بالصيف الجاري.

وأشارت التقارير أن تواجد دياز في قائمة تشيلي للمشاركة في كوبا أمريكا سيسهل رحيله إلى ريفير بليت، حيث تقام البطولة في البرازيل.

وبعض جماهير الأهلي يمتلكهم التفاؤل والارتياح بعد اقتراب الأمير منصور بن مشعل من رئاسة النادي خاصًة لترتيب أمور المدير الفني الجديد واللاعبين الأجانب.

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ويسعى الأهلي لتدعيم الفريق في الموسم الجديد لتحسين وضعه في ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بعد مروره بمراحل متفاوتة.