دياز يتخذ قراره النهائي ويحسم مصير أجانب الهلال

رامون دياز يبدأ التخطيط للموسم الجديد!

كشفت تقارير صحفية أن المدرب الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني للهلال قد اتخذ عدة قرارات تخص الموسم الجديد للزعيم.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "الرياضية"، والتي أكدت أن المدير الفني الذي يتولى ولايته الثانية مع بطل الدوري السعودي قد اتخذ قراره النهائي فيما يخص مصير المحترفين الأجانب.

وبحسب ما أكدت الصحيفة فالمدرب متمسك بالقوام الحالي المقيد في قائمة الفريق ولا يريد التفريط في أي لاعب منهم في سوق الانتقالات.

في الوقت نفسه لم يبت في مستقبل اللاعب الأرجنتيني لوسيانو فييتو الذي أمضى الموسم الماضي معارًا في صفوف الشباب.

وأوضحت أن اللاعب يتوقف مصيره على موقف المدير الفني منه في فترة الإعداد للموسم المقبل، والتي تنطلق خلال أيام.

الهلال سيبدأ الإعداد للموسم الجديد بداية من يوم 23 يوليو الجاري في المملكة العربية السعودية قبل أن يسافر الفريق في الـ 28 من الشهر نفسه إلى إنجلترا.

جدير بالذكر أن الهلال سيبدأ الموسم الجديد بصفته بطل الدوري في الموسم الماضي، بعد التفوق في الأمتار الأخيرة على الاتحاد.