دياز يتألق ويهدد صلاح وماني في ثلاثية ليفربول على كارديف

نجح فريق ليفربول في التأهل إلى دور الـ16 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، بعد الفوز على كارديف سيتي بنتيجة 3/1.

اللقاء شهد غياب الثنائي الإفريقي محمد صلاح وساديو ماني، بسبب خوضهما المباراة النهائية لكأس الأمم الإفريقية بين مصر والسنغال، والتي ستقام مساء اليوم، الأحد في العاصمة الكاميرونية ياوندي.

وهو الأمر الذي دفع المدرب يورجن كلوب للاعتماد على ديوجو جوتا وروبيرتو فيرمينو وتاكومي مينامينو في خط الهجوم.

وفي الشوط الثاني دخل الوافد الجديد لويس دياز على حساب كورتيس جونز، ليعلن عن إثبات وجوده سريعًا بعد قدومه من بورتو البرتغالي في الميركاتو الشتوي.

وجاء الهدف الأول عن طريق جوتا في الدقيقة 53، قبل أن يضيف مينامينو الثاني بالدقيقة 68 من صناعة دياز، وأحرز هارفي إليوت الثالث قبل النهاية بربع ساعة، ليثبت حضوره هو الآخر بعد عودته من الإصابة القوية الأخيرة.

Harvey Elliott that is outrageous 😍



What a way to mark your return 🙌#EmiratesFACup pic.twitter.com/oSGJ8MOHGO — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) February 6, 2022

Welcome to Anfield, @LuisFDiaz19 🔴



Some tidy footwork as he puts it on a plate for @takumina0116, who makes no mistake 💥#EmiratesFACup pic.twitter.com/ml5RAywrHB — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) February 6, 2022

وفي الدقيقة 80 من عمر اللقاء حاول كارديف العودة، بتسجيل روبن كولويل هدف فريقه الوحيد، والذي لم يكن كافيًا لتصحيح الأوضاع لفريقه.

ومن المتوقع أن يتسبب تألق دياز خلال اللقاء، في رفع حالة التأهب لدى صلاح وماني قبل عودتهما، بوجود منافسة شرسة في الخط الأمامي للريدز بعد قدوم الكولومبي.

يذكر أن ليفربول تأهل بذلك إلى دور الـ16 من أجل اللعب أمام نوريتش سيتي، مواصلًا مسيرته المحلية الجيدة هذا الموسم.

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