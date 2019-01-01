النتائج المباشرة
الانتقالات

دياز في طريقه إلى مدريد لحسم صفقة انضمامه للملكي

آخر تحديث
التعليقات()
Getty/Goal
اللاعب الموهوب يعود إلى إسبانيا

هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

أوضحت تقارير صحفية إسبانية أن براهيم دياز، لاعب مانشستر سيتي، في طريقه إلى العاصمة الإسبانية لإتمام انتقاله إلى صفوف ريال مدريد.

وكانت عدة مصادر قد أفادت مساء السبت أن اللاعب أتم انتقاله إلى الفريق الملكي مقابل 15 مليون يورو بدلاً من الانتظار للصيف المقبل.

وينتهي عقد دياز مع سيتي في يونيو ويحق له التفاوض مع أي نادي بداية من يناير، وفضل النادي الملكي حسم الصفقة مبكراً.

اختيارات المحررين

مواجهة فنزويلا تعجل بعودة ميسي لمنتخب الأرجنتين

مانشستر سيتي يضع شرطًا خاصًا بمانشستر يونايتد في عقد انتقال دياز لريال مدريد

ويصل دياز بحسب "آس" إلى مدريد مساء اليوم، الأحد، برفقة عائلته، وسيوقع العقود رسمياً غداً الإثنين ويتم تقديمه للإعلام.

وذكرت الصحيفة أن اللاعب سيمضي عقداً لمدة ست سنوات ينتهي في 2025 وسيرتدي الرقم 21 مع ريال مدريد.

ولم يحظى دياز الموسم الجاري بمشاركات عدة مع سيتي، فلعب فقط أربع مباريات، ولكن سجل هدفين.

الموضوع التالي:
كأس آسيا 2019 | عامر شفيع: بدايتنا ممتازة وبالروح والإدارة قادرون على أي شيء
الموضوع التالي:
ريال مدريد يلوي ذراع توتنهام في صفقة إيركسين
الموضوع التالي:
ألفيس: نيمار يمثل كثيرًا؟ إنه يشبه كريستيانو رونالدو
الموضوع التالي:
كأس آسيا 2019 | الكرة لا تعرف المستحيلات وحسرات سعودية - ردود أفعال فوز الأردن أمام إستراليا
الموضوع التالي:
كأس آسيا | رأسية بن ياسين تقود الأردن لقهر أستراليا
إغلاق