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الدوري المصري الممتاز

دياز: أداء بيراميدز سيتحسن مع تحسن أرضية الملعب واختيارات اللاعبين موفقة من الإدارة

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المدير الفني لنادي بيراميدز يتحدث للمرة الأولى بعد اول مباراة له مع فريقه الجديد
بلال محمد    فيسبوك      تويتر

أشاد الأرجنتيني، رامون دياز المدير الفني لنادي بيراميدز بلاعبي فريقه، وبسرعة تأقلمهم على طريقة لعبه، بعد الفوز على سموحة.

وحقق بيراميدز فوزاً عريضاً على سموحة برباعية نظيفة، بالجولة الـ 22 من الدوري المصري، تحت القيادة الفنية للأرجنتيني في اول مباراة له مع فريقه الجديد.

وقال دياز في تصريحات تلفزيونية: "سعيد جدا، الجميع قدم مباراة كبيرة ومستوى رائع، اللاعبون استوعبوا طريقتي في وقت قصير وهذا أمر مفرح بالنسبة لي".

وواصل: "طلبت من اللاعبين اللعب في عمق الملعب بالشوط الثاني وزيادة السرعة في إنهاء الهجمات، وهذا ما قاموا بتنفيذه".

اختيارات المحررين

وتابع: "الفريق يمتلك مجموعة رائعة من اللاعبين، اختيار موفق من الإدارة سواء اللاعبين المحليين أو المحترفين، الجميع لديه الإمكانيات للتطور".


بيراميدز يقسو على سموحة برباعية في الظهور الأول لدياز
 

وأكمل: "بيراميدز سيكون حاضر دائماً في المنافسة، وفي اعتقادي المستوى سيتحسن بشكل كبير عندما تتحسن أرضية الملعب".

الجدير بالذكر ان بيراميدز يحتل المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 45 نقطة بعد لعب 22 مباراة، وبفارق ثلاث نقاط عن الزمالك المتصدر الذي لعب 19 مباراة.

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