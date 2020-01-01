دون أقنعة ورفقة أصدقائهم .. لاعبو ريال مدريد يخضعون لفحص كورونا

إجراءات غير مشددة من ريال مدريد لإجراء فحص كورونا

بدأ نادي ريال مدريد الإسباني خطته للعودة إلى التدريبات الجماعية والتخلي عن الحجر الصحي مع اقتراب استئناف الليجا خلال الشهر الجاري.

لاعبو ريال مدريد خضعوا للفحص الطبي صباح اليوم، الجمعة، للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا قبل بداية التدريبات الفردية تمهيدًا للعمل في مجموعات.

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وكان النادي الملكي السبب في إيقاف المسابقات في إسبانيا بعد تعرض أحد لاعبي كرة السلة لفيروس كورونا مما جعل الإدارة تضع جميع اللاعبين في الحجر الصحي.

وقالت صحيفة "آس" الإسبانية إنّ كريم بنزيما وصل إلى مقر التدريبات في الثامنة والنصف صباحًا أعقبه حضور إيدين هازارد ولوكا مودريتش وناتشو ومارسيلو وفيرلاند ميندي وجاريث بيل.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ جميع اللاعبين لم يهتموا بارتداء أقنعة طبية أو قفزات، بل حضر بعضٌ منهم رفقة أصدقائهم مثل مارسيلو وميندي.

وبجانب نجوم الفريق الأول، حضر أيضًا عدد من اللاعبين الشباب للخضوع إلى الفحص الطبي والتأكد من سلامتهم من فيروس كورونا.

الصحفية أكدت عدم ظهور نتائج فحوصات جميع اللاعبين وكانت سلبية وهو مؤشر إيجابي للبدء سريعًا في التدريبات على ملعب "ألفريدو دي ستيفانو" والذي قد يحتضن مباريات الفريق في الليجا بعد التأكد من غياب الجمهور.

جدير بالذكر أنّ عدد من الأندية الإسبانية بدأت اليوم الفحوصات الطبية منها برشلونة، إلا أنّ لاعبي الفريق الكتالوني ظهروا مرتدين أقنعة.