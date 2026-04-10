دونييل مالين يتألق بثلاثية ويستعد في أفضل حالاته للمشاركة مع المنتخب الهولندي في كأس العالم

كان دونييل مالين بطل يوم الجمعة لفريق روما. سجل الجناح ثلاثية في مرمى بيزا (3-0)، مما جعل الرومان، الذين يحتلون المركز السادس في الدوري الإيطالي، يظلون في صلب المنافسة على تذاكر دوري أبطال أوروبا للموسم المقبل.

كسر مالين التعادل في الدقيقة الثالثة. اقتحم لاعب المنتخب الهولندي منطقة جزاء بيزا بمفرده ثم سدد الكرة بشكل مثالي. وجاء الهدف الثاني قبل دقيقتين من نهاية الشوط الأول: تلقى مالين تمريرة من ديفاين رينش ولم يخطئ من مسافة قريبة. وقبل ذلك بقليل، ارتطمت تسديدة لورينزو بيليجريني بالعارضة من ركلة حرة.

أكمل مالين، الذي لا يمكن إيقافه، ثلاثيته بعد دقائق قليلة من بداية الشوط الثاني، بعد تمريرة ذكية من ماتياس سولي. هذا هو هدفه الحادي عشر مع روما في 14 مباراة. ويحتل الهولندي المركز الثالث في قائمة الهدافين برصيد 10 أهداف. ولا يتفوق عليه سوى لاوتارو مارتينيز (16 هدفاً مع إنتر) وأناستاسيوس دوفيكاس (11 هدفاً مع كومو).

تم التعاقد مع مالين في يناير على أساس الإعارة من أستون فيلا. في حالة تأهل روما إلى البطولات الأوروبية، يمكن للنادي شراء اللاعب بشكل نهائي مقابل 25 مليون يورو. مقابل نفس المبلغ، انتقل مالين في يناير 2025 من بوروسيا دورتموند إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

يبدو أن ثلاثية الأهداف تزيد من فرص مالين في الحصول على وقت لعب مع المنتخب الهولندي. لعب مالين 70 دقيقة كمهاجم في نهاية مارس ضد النرويج (فوز 2-1). بعد أربعة أيام، استبدله المدرب رونالد كومان في غضون ربع ساعة، حيث عدّل تكتيكاته بعد البطاقة الحمراء التي حصل عليها دنزل دومفريس وأدخل لوتشاريل جيرترويدا إلى الملعب.

سجل مالين 13 هدفاً في 51 مباراة دولية. شارك المهاجم في بطولة أمم أوروبا 2021 و2024. لكن المدرب السابق للمنتخب لويس فان غال استبعده من تشكيلة المنتخب لبطولة كأس العالم 2022 في قطر.