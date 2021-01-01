مدرب الهلال السابق .. دونيس يصل السعودية ويُجرد كاريلي من لقبه

المدرب سيبدأ مغامرته الجديدة مع الوحدة

وصل اليوناني جورجيوس دونيس وطاقمه الفني السعودية يوم أمس الجمعة لبدء مهمته الجديدة في تدريب نادي الوحدة السعودي حتى نهاية الموسم الجاري.

الوحدة كان قد أقال مدربه الأردني محمود الحديد بعد تلقيه الخسارة السادسة على التوالي واقترابه من منطقة الهبوط في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي، وكان الحديد قد تولى المهمة عقب إقالة البرتغالي إيفو فييرا في فبراير الماضي.

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دونيس الذي كان قد تولى تدريب الهلال عام 2015 توصل لاتفاق مع الوحدة على كافة تفاصيل عقده مع الفريق، ومن المقرر أن يعقد اجتماعًا مع المسؤولين في الساعات القادمة لوضع خطة إنقاذ الوحدة من وضعه المؤسف في الدوري السعودي والاستعداد لمباراة تصفيات دوري أبطال آسيا أمام القوة الجوية العراقي، والتي ستؤهله حال الفوز بها لدور المجموعات الذي سينطلق في الـ14 من نفس الشهر.

دونيس وبتوليه تدريب الوحدة جرد فابيو كاريلي المدير الفني للاتحاد من لقبه كأقدم مدرب في الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم، إذ أصبح اليوناني هو أقدم من عمل في الدوري السعودي بين مدربي الموسم الجاري.

دونيس كان قد وصل السعودية في فبراير 2015 للعمل مع الهلال، وقد قاد الفريق في 65 مباراة ورحل عنه في مايو 2016 بعد فوزه بثلاث بطولات ليس ضمنها الدوري السعودي ودوري أبطال آسيا.

البرازيلي كاريلي يُعد ثاني أقدم مدرب في السعودية حاليًا، إذ بدأ تجربته في الملاعب السعودية في مايو 2018 بتدريب الوحدة، وقد رحل بنهاية العام وعاد من جديد لتدريب الاتحاد في فبراير 2020.

وتضم النسخة الحالية من الدوري السعودي 3 مدربين بدأوا العمل في الموسم الماضي أبرزهم السعودي خالد العطوي مدرب الاتفاق، و8 جدد انضموا لقائمة مدربي الدوري السعودي التاريخيين هذا الموسم ويتقدمهم روجيرو ميكالي وألين هورفات مدربي الهلال والنصر الحاليين.