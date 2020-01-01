دوناروما: هدفنا العودة للبطولات الأوروبية والأمر لم يكن سهلاً أمام بريشيا

ميلان ارتقى للمركز السادس بشكل مؤقت في السيري آ

أشاد جيانلويجي دوناروما، حارس ميلان بالفوز الصعب الذي حققه فريقه أمام بريشيا، مشيراً إلى أن البطولات الأوروبية للموسم القادم هي هدف الروسونيري.

وشارك دوناروما، في فوز فريقه على حساب بريشيا بهدف دون رد في افتتاح مباريات الجولة الـ 24 من الدوري الإيطالي.

وقال دوناروما في تصريحات عقبت اللقاء: "نحن سعداء بالفوز، كنا نعلم بأن الأمر لن يكون سهلاً أمام بريشيا كان علينا أن نتمسك جميعاً".

وواصل: "هدفنا هو التأهل للبطولات الأوروبية لذا يجب أن نستمر هكذا، وألا نستريح للحظة، سنحاول أن نحافظ على شغفنا مستمراً ومرتفعاً".

وتابع: "هناك مباراة كبيرة تنتظرنا يوم الثلاثاء في كأس إيطاليا أمام تورينو نطمح للوصول لنصف النهائي".

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وعن الصلابة الدفاعية لميلان، وخروجه بست شباك نظيفة في آخر تسع مباريات قال الحارس: "نحن الآن أكثر صلابة في الدفاع، ونعمل بجد في التدريبات لتحقيق ذلك".

جدير بالذكر أن ميلان يحتل المركز السادس من جدول الدوري الإيطالي، بشكل مؤقت برصيد 35 نقطة، وبفارق ثلاث نقاط عن أتلانتا صاحب المركز الرابع.