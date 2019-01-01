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دوناروما قبل صدام لاتسيو: سنواصل النتائج الإيجابية

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الحارس الشاب يبعث رسالة حماسية لمشجعي الروسونيري

بعث حارس مرمى ميلان جيانلويجي دوناروما رسالة حماسية لمشجعي النادي، قبل استضافة لاتسيو على ملعب "سان سيرو" مساء اليوم الأحد في ختام الجولة الـ11 للدوري الإيطالي.

وتعهد الحارس الشاب بالحفاظ على ما وصفه "المسيرة الإيجابية"، بعد استعادة نغمة الانتصارات بالفوز على سبال مساء الخميس الماضي بهدف نظيف.

وقال دوناروما لتلفزيون النادي "نحن على أتم الاستعداد للمباراة ولدينا دوافع كبيرة، وحققنا انتصارًا هامًا يوم الخميس، والآن سنقاتل لنواصل مسيرتنا الإيجابية. واليوم ينبغي علينا تقديم أفضل ما لدينا".

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وأضاف قبل مواجهة المنافس الذي لم يفز في "سان سيرو" منذ عام 1989 "أنهينا التحضير مع المدرب، وقد أعددنا أنفسنا للمباراة كما ينبغي، وتدربنا جيدًا لنكون على أهبة الاستعداد".

وسيخوض ميلان سهرة الأحد وهو في المركز الحادي عشر برصيد 13 نقطة، بينما فريق النسور –الفريق السابق لستيفانو بيولي- يحتل المرتبة السادسة بـ18 نقطة بفارق نقطتين عن أتالانتا وكالياري أصحاب المركزين الرابع والخامس.

 

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