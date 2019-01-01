دور الـ16 من كأس إيطاليا | مواعيد المباريات، القنوات الناقلة وأبرز الغائبين

كل ما تريد معرفته عن دور الـ16 من كأس إيطاليا 2018-19، مواعيد المباريات ، القنوات الناقلة لها وأبرز الغائبين

تنطلق مباريات دور الـ16 من كأس إيطاليا 2018-19 يوم السبت القادم 12 يناير 2018 ميلادياً، الموافق 8 جمادي الأولى 1440 هجرياً، وستمتد مباريات هذا الدور حتى يوم 14/1.

سيشهد اليوم الأول ثلاث مباريات، الأولى بين لاتسيو ونوفارا على ملعب الأول،الثانية ستجمع بين سامبدوريا وميلان في مواجهة ليست سهلة أبداً للروسونيري والأخيرة ستكون بين حامل اللقب يوفنتوس وبولونيا.

وفي اليوم التالي ستقام ثلاثة لقاءات أيضاً، بين تورينو وفيورنتينا، الإنتر وبينيفينتو الذي يقبع في دوري الدرجة الثانية، وستختم مباريات اليوم بمباراة آخرى بين فريقي الدرجة الأولى وهما نابولي وساسولو.

في اليوم الثالث والأخير من دور الـ16، سيتواجه كالياري مع أتالانتا وروما مع فريق فيرتوس إينتيلا.

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مواعيد ذهاب دور الـ16 لكأس إيطاليا 2018-19

المباراة الموعد الملعب القناة الناقلة لاتسيو - نوفارا الثلاثاء 12 يناير 2019 ميلادياً،

6 جمادي الأولى 1440 هجرياً،

16:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت السعودية أولمبيكو beIN SPORTS HD 4 سامبدوريا - ميلان الثلاثاء 12 يناير 2019 ميلادياً،

6 جمادي الأولى 1440 هجرياً،

19:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت السعودية لويجي فيراريس beIN SPORTS HD 4 بولونيا - يوفنتوس الثلاثاء 12 يناير 2019 ميلادياً،

6 جمادي الأولى 1440 هجرياً،

21:45 بتوقيت مصر، 22:45 بتوقيت السعودية ريناتو دالارا beIN SPORTS HD 4 تورينو - فيورنتينا الأحد 13 يناير 2019 ميلادياً،

7 جمادي الأولى 1440 هجرياً،

16:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت السعودية تورينو الأوليمبي beIN SPORTS HD 4 الإنتر - بينيفينتو الأحد 13 يناير 2019 ميلادياً،

7 جمادي الأولى 1440 هجرياً،

19:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت السعودية سان سيرو beIN SPORTS HD 4 نابولي - ساسولو الأحد 13 يناير 2019 ميلادياً،

7 جمادي الأولى 1440 هجرياً،

21:45 بتوقيت مصر، 22:45 بتوقيت السعودية سان باولو beIN SPORTS HD 4 كالياري - أتالانتا الأثنين 14 يناير 2019 ميلادياً،

8 جمادي الأولى 1440 هجرياً،

18:30 بتوقيت مصر، 19:30 بتوقيت السعودية سردينيا آرينا beIN SPORTS HD 4 روما - فيرتوس الأثنين 14 يناير 2019 ميلادياً،

8 جمادي الأولى 1440 هجرياً،

22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية أوليمبيكو beIN SPORTS HD 4

أبرز الغائبين عن دور الـ16 لكأس إيطاليا 2018-19