دوري نجوم قطر - الريان يفوز على الخور والدحيل يكتسح الوكرة

اختتام الجولة الرابعة من دوري نجوم قطر

عبده الليثي فيسبوك تويتر

استكملت اليوم السبت، مباريات الجولة الرابعة من دوري نجوم قطر، بإقامة أخر مباراتين في الجولة بين الريان والخور، والوكرة والدحيل.

وتمكن الريان من تحقيق الفوز على الخور، بينما اكتسح الدحيل الوكرة بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين، ضمن الجولة الرابعة من البطولة.

في مباراة الريان أمام الخور، تمكن فرانك كوم القادم من الترجي التونسي من إحراز الهدف الأول للريان في الدقيقة 66 من عمر اللقاء بعد متابعة كرة داخل منطقة الجزاء.

وفي الشوط الثاني تمكن عبدالعزيز حاتم من إحراز الهدف الثاني للريان، وتأكيد الحصول على الثلاثة نقاط لفريق، في الدقيقة 75 من عمر المباراة.

وارتفع رصيد الريان إلى 6 نقاط في المركز الخامس، بعد تحقيق الفوز في لقاء والتعادل في 3، بينما تجمد رصيد الخور عند 4 نقاط في المركز الثامن.

وفي المباراة الثانية تمكن الدحيل من الفوز بأربعة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي أقيم على ملعب " الجنوب"، ليعود الدحيل نتائجه الإيجابية.

أحرز محمد بن يطو الهدف الأول للوكرة في الدقيقة 4 ولكن تمكن على حسن عفيف من التعادل للدحيل في الدقيقة 24 من عمر المباراة.

فيديو | هدف #الوكرة الأول عن طريق اللاعب محمد بن يطو #الوكرة_الدحيل ١-٠

الاسبوع الرابع | #دوري_نجوم_QNB pic.twitter.com/3i5bWQHsx8 — مؤسسة دوري نجوم قطر 🇶🇦 (@QSL) September 21, 2019

وسجل محمد مونتاري الهدف الثاني للدحيل في الدقيقة 37، قبل أن يتعادل إسماعيل محمود في الدقيقة 49 للوكرة لتعود المباراة لنقطة البداية مرة أخرى.

فيديو | هدف #الدحيل الثاني عن طريق اللاعب محمد مونتاري #الوكرة_الدحيل ١-٢

الأسبوع الرابع | #دوري_نجوم_QNB pic.twitter.com/YebUCObpav — مؤسسة دوري نجوم قطر 🇶🇦 (@QSL) September 21, 2019

🎥 فيديو | هدف #الوكرة الثاني عن طريق اللاعب اسماعيل محمود #الوكرة_الدحيل ٢-٢

الاسبوع الرابع | #دوري_نجوم_QNB pic.twitter.com/z0y3QP8KW1 — مؤسسة دوري نجوم قطر 🇶🇦 (@QSL) September 21, 2019

في الدقيقة 65 تمكن محمد مونتاري في إحراز الهدف الثاني له والثالث للدحيل في الدقيقة 65، قبل أن يختتم المعز علي الرباعية في الدقيقة 91 من ضربة جزاء.

🎥 فيديو | هدف #الدحيل الرابع عن طريق اللاعب المعز علي من ركلة جزاء#الوكرة_الدحيل ٢-٤

الاسبوع الرابع | #دوري_نجوم_QNB @DuhailSC pic.twitter.com/LT2sms2yQa — مؤسسة دوري نجوم قطر 🇶🇦 (@QSL) September 21, 2019

وارتفع رصيد الدحيل إلى 8 نقاط في المركز الرابع حيث حقق الفوز في مباراتين وتعادلين مثلهما، بينما تجمد رصيد الوكرة عند 6 نقاط في المركز السابع.