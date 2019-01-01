دوري النجوم القطري

دوري نجوم قطر - الريان يفوز على الخور والدحيل يكتسح الوكرة

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الدحيل
اختتام الجولة الرابعة من دوري نجوم قطر
عبده الليثي     فيسبوك      تويتر

استكملت اليوم السبت، مباريات الجولة الرابعة من دوري نجوم قطر، بإقامة أخر مباراتين في الجولة بين الريان والخور، والوكرة والدحيل.

وتمكن الريان من تحقيق الفوز على الخور، بينما اكتسح الدحيل الوكرة بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين، ضمن الجولة الرابعة من البطولة.

في مباراة الريان أمام الخور، تمكن فرانك كوم القادم من الترجي التونسي من إحراز الهدف الأول للريان في الدقيقة 66 من عمر اللقاء بعد متابعة كرة داخل منطقة الجزاء.

وفي الشوط الثاني تمكن عبدالعزيز حاتم من إحراز الهدف الثاني للريان، وتأكيد الحصول على الثلاثة نقاط لفريق، في الدقيقة 75 من عمر المباراة.

وارتفع رصيد الريان إلى 6 نقاط في المركز الخامس، بعد تحقيق الفوز في لقاء والتعادل في 3، بينما تجمد رصيد الخور عند 4 نقاط في المركز الثامن.

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وفي المباراة الثانية تمكن الدحيل من الفوز بأربعة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي أقيم على ملعب " الجنوب"، ليعود الدحيل نتائجه الإيجابية.

أحرز محمد بن يطو الهدف الأول للوكرة في الدقيقة 4 ولكن تمكن على حسن عفيف من التعادل للدحيل في الدقيقة 24 من عمر المباراة.

وسجل محمد مونتاري الهدف الثاني للدحيل في الدقيقة 37، قبل أن يتعادل إسماعيل محمود في الدقيقة 49 للوكرة لتعود المباراة لنقطة البداية مرة أخرى.

في الدقيقة 65 تمكن محمد مونتاري في إحراز الهدف الثاني له والثالث للدحيل في الدقيقة 65، قبل أن يختتم المعز علي الرباعية في الدقيقة 91 من ضربة جزاء.

وارتفع رصيد الدحيل إلى 8 نقاط في المركز الرابع حيث حقق الفوز في مباراتين وتعادلين مثلهما، بينما تجمد رصيد الوكرة عند 6 نقاط في المركز السابع.

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