آل معمر: الدوري السعودي الموسم القادم مختلف، وهناك 4 رعاة جدد

مسلي آل معمر يتحدث عن الدوري السعودي

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

وعد مسلي آل معمر رئيس رابطة دوري المحترفين السعودية بموسم مختلف من الدوري السعودي في 2019-2020.

وتحدث رئيس الرابطة خلال حفل تدشين الموسم الجديد من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين مؤكدًا سعادته والجميع سواء الأندية أو الرياضين بمباركة ولي العهد واستمرار مسماه على أقوى دوري عربي.

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مضيفًا "نحظى بدعم كبير وهو ما يدفعنا لتقديم كل ما لدينا لإخراج دوري مميز يليق بولي العهد وشباب المملكة، هو الدوري الأقوى عربيًا ونتمنى أن يكون الأكبر آسيويًا".

أضاف "أي دوري تُقاس قيمته وقوته بمدى التنافسية داخله وبالحضور الجماهيري والتفاعل مع البطولة، وهذا كله متوفر في السعودية، والدليل ارتفاع القيمة السوقية لدورينا مؤخرًا، كما أن هناك تطورات مع الرعاة ورغبة من القطاع الخاص بدخول مجال الرعاية في دورينا، تلك أمور مبشرة للغاية وتدعو للتفاؤل. نتمنى أن يكون كل موسم أقوى من سابقه".

أتم "الموسم القادم مختلف تمامًا من حيث تشغيل المباريات والتسويق، سيكون كل شيء عبر كفاءات سعودية تم توظيفها بالرابطة. لجنة المسابقات كذلك تم نقل عملها للرابطة، نأمل أن يكون موسمًا مميزًا بالتعاون مع اتحاد الكرة والهيئة العامة للرياضة.

أخيرًا قال آل معمر أنه سيتم يوم الخميس القادم الإعلان عن 4 رعاة جدد سينضمون لرعاة الدوري السعودي الحاليين.