متى يعود دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين؟

تعرف على موعد عودة بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك بعد توقفها على إثر تفشي فيروس كورونا حول العالم وتوقف كرة القدم في شتى البقاع..

توقف دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين كحال كل دوريات العالم بسبب تفشي فيروس كورونا، ليترك خلفه فراغًا كبيرًا لدى محبي وعشاق كرة القدم ممن كانوا يهيمون بالبطولة السعودية.

يفتقد الجميع إلى الدوري الأكثر جماهيرية في المنطقة العربية، والذي لا تكمن إثارته فقط في ما يدور من متعة داخل المستطيل الأخضر، بل في الأجواء المحيطة وكل شيء متعلق بكرة القدم بشكل عام.

لقد كان الموسم في أوّج فتراته قبل تدخل فيروس كورونا وإيقافه، كورونا عطّل الحياة بأسرها وليس فقط كرة القدم، فجميع البشر حول العالم في فترة من العزل الاستثنائي ومنع الاختلاط تمامًا.

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متى سينتهي هذا الكابوس؟ سؤال لا يمكن الإجابة عليه، ولكن في هذا التقرير نستعرض معكم كيف سيؤثر فيروس كورونا على الكرة السعودية ومتى ستعود بطولة الدوري مرة أخرى؟.

كيف سيؤثر فيروس كورونا على دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين؟

لعل التأثير السلبي يظل بصورة أوضح من التأثير الإيجابي، فإيقاف النشاط لمدة طويلة لا يضمن أن تعود البطولة بنفس القدر من المستوى الفني العالي الذي ظهر في آخر 4 أو 5 سنوات إلا بعد مدة ربما لن تكون قليلة أيضًا.

لكن هناك بعض الأندية العملاقة قد تستفيد من هذا الإيقاف مثل الاتحاد، الذي كان يعاني بوضوح شديد على مدار الموسم، فربما الابتعاد يُمهد الطريق لتغييرات أكبر وأشمل داخل الفريق قد تحسن نسبيًا من المستوى السيئ المقدم طيلة هذه السنة تحديدًا.

لقد كانت المنافسة على اللقب حامية الوطيس بين كبيري الرياض، الهلال والنصر، وبدأ الموج الأزرق في أن يبتعد بصدارته شيئًا فشيئًا مع انخفاض مستوى كتيبة روي فيتوريا، لكن مع التوقف ثم العودة قد تتغير الأمور بصورة لم تكن متوقعة.

لم تحظ كتيبة رازفان لوتشيسكو بأي هزيمة في 2020، ولكن هل يكون الإيقاف بداية انهيار فريق تاريخي للموج الأزرق؟ إنه تحدٍ من نوع، تحدٍ في النهاية سيصب في صالح متعة وإثارة بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

هذا إلى جانب بروز بعض الشائعات عن احتمالية تقليل عدد المحترفين الذي يبلغ حاليًا 7 في كل فريق، وذلك تماشيًا مع الركود الاقتصادي المتوقع في سوق كرة القدم والذي بالطبع سيحدث بعض المشاكل الاقتصادية في عدد من الأندية السعودية.

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عودة كرة القدم إن تمت في وقت قريب فإنها ستكون بدون جماهير، وبالطبع فإن أكثر ما ميّز الدوري السعودي في السنوات الأخيرة كان الحضور الجماهيري المكثف ولا سيما في القمم، فماذا سيكون الحال في ديربي الرياض أو ديربي جدة؟ في كل الأحوال، كورونا سيصنع جرحًا عميقًا حتى تعود المسابقة إلى مستواها الرفيع وخصائصها المميزة قريبًا.

متى يعود دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين؟

اتخذ الاتحاد السعودي لكرة القدم قرارًا بإقامة المباريات بدون جماهير مع بداية ظهور فيروس كورونا، ثم أتى القرار بتأجيل منافسات الدوري حتى إشعار آخر من دون تحديد موعد العودة.

بشكل عام فإن المملكة العربية السعودية بها حظر تجول، وحاليًا تسعى إلى احتواء المرض بالطرق المتبعة دوليًا، مما يجعل عودة كرة القدم في وقت قريب محل شك كبير، لا سيما وأن وزارة الشباب والرياضة والاتحاد السعودي لم يعلن أي جديد حول الأمر.

أغلب الدول الأوروبية حددت مطلع شهر مايو المقبل ليكون موعد عودة كرة القدم، رغم وجود شكوك حول أن الأمر ستتحسن وتعود الكرة في ذلك الموعد، وأغلب الظن أن الكرة في أوروبا لن تعود قبل مايو المقبل.

لكن في الوقت نفسه، فإن بعض التقارير الطبية تشير إلى أن كورونا يقل انتشاره بمجرد ارتفاع درجات الحرارة، وفي ظل الارتفاع المتوقع بسبب الموقع الجغرافي للسعودية خلال الأسابيع المقبلة، قد ينحصر المرض كثيرًا، وبالتبعية تبدأ الحياة في العودة إلى طبيعتها.

هذا قد يجعلنا نرى الساحرة المستديرة مرة أخرى في الأراضي السعودية في فترة قريبة، فقد يكون مايو المقبل أو يونيو على أقصى تقدير هو الموعد المتوقع لعودة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.