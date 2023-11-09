دوري روشن السعودي | الأهلي يفشل في تضييق الخناق على الهلال والنصر بتعادل محبط مع ضمك

الأهلي لم ينجح في حسم المهمة بالتعادل 2-2 مع ضمك وسط تعقيد المباراة في نهايتها..

SHAHID

أخفق الأهلي في الحفاظ على فوزه على مضيفه ضمك بهدفين مقابل هدف ضمن فعاليات الجولة الـ 13 من دوري روشن السعودي 2023-2024 وذلك بهدفين مقابل هدف وحيد، لتنتهي المباراة بالتعادل 2-2 بعد هدف متأخر من نيكولا ستانكيو.

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وافتتح الأهلي التسجيل عن طريق عبد الباسط هندي في وقت مبكر من الشوط الأول، قبل أن ينهي الشوط بهدف من سميحان النابت بعد فاصل مهاري رائع من الدولي الجزائري رياض محرز.

استمر تفوق الأهلي في الشوط الثاني، إلا أن ضمك نجح في تقليص الفارق عن طريق فاروق شافعي في الدقيقة 73 ليعقد الدقائق الأخيرة على رجال المدرب ماتياس يايسله.

وفشل "الراقي" في الوصول بالمباراة إلى بر الأمان، إذ سجل نيكولا ستانكيو هدف التعادل في الوقت بدل الضائع، لينهي مباراته التي أقيمت على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية بحصد نقطة من براثن الأهلي.

بتلك النتيجة يقفز الأهلي إلى المركز الثالث في ترتيب دوري روشن السعودي 2023-2024 برصيد 26 نقطة، ليفشل في تضييق الخناق على ثنائي الصدارة والوصافة الهلال والنصر، وحتى المركز الثالث مهدد بالفقدان حال فوز التعاون على الهلال أو تعادله معه.

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بينما قفز ضمك إلى المركز التاسع برصيد 15 نقطة وهو مركز بات مهددًا إذا حقق أبها المفاجأة وتغلب على الاتحاد غدًا الجمعة حين تستكمل مباريات الجولة، أو حقق الفيحاء فوزًا على الاتفاق أو تعادل معه أيضًا.

SHAHID