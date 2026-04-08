دوري جوّي للنخبة 2026 .. نظام البطولة وتحديد الفائز وكل ما تريد معرفته

كل ما تريد معرفته عن الدوري السعودي للشباب دوري جوي للنخبة ..

بطولة "دوري جوي للنخبة" تحت 21 عامًا كحلقة وصل حيوية بين قطاعي الناشئين والمحترفين. فقد أطلق الاتحاد السعودي لكرة القدم هذه المسابقة الشبابية المتطورة بعد دراسة مستفيضة لتجربة الدوري الرديف السابق، حيث تم تصميمها خصيصًا لتكون بيئة خصبة لصقل المواهب الواعدة.

لا تهدف البطولة مجردًا إلى إقامة منافسات رياضية، بل تسعى إلى تحقيق رؤية أعمق تتمثل في سد الفجوة بين الفئات السنية وفرق الدرجة الأولى. من خلال توفير مسابقات منتظمة عالية المستوى، يصبح اللاعبون الشبان أكثر استعدادًا للاندماج في البطولات المحترفة.

يكمن الهدف الاستراتيجي في تمكين الأندية من اكتشاف المواهب الجديدة بشكل منهجي، مع التركيز على ضمان حصول كل لاعب على دقائق لعب كافية لتطوير مهاراته. هذا النهج يضمن بناء جيل جديد من اللاعبين السعوديين المؤهلين للمنافسة محليًا ودوليًا، مما يعزز مسيرة التحول الشامل التي تشهدها الرياضة السعودية.

ما هو دوري جوي للنخبة السعودي تحت 21 عامًا؟

أطلق الاتحاد السعودي لكرة القدم رسميًا "دوري جوي للنخبة تحت 21 عامًا" ضمن خطة تطويرية متكاملة للشباب. وتحظى البطولة برعاية من stc tv لموسمين كاملين انطلاقًا من 2025-2026.
اعتمد المشروع في يناير 2025، ليتم إطلاق نسخته الأولى في 15 سبتمبر من نفس العام، بمشاركة 24 ناديًا سعوديًا. 

ويعتمد نظام التأهل على أداء الأندية في دوري المناطق تحت 21 عامًا، حيث يتأهل الأوائل الثلاثة من كل منطقة، بالإضافة إلى النادي الأكثر تميزًا في برنامج دعم الفئات السنية.

وتقام المنافسات على مرحلتين:

مرحلة الدوري: ويتواجد فيها 24 فريقًا للشباب (18 من فرق دوري روشن و6 من فرق دوري يلو) ويخوض كل فريق 20 مباراة موزعة بين 10 على أرضه و10 خارج أرضه بنظام النقط.

مرحلة التصفيات: وتتأهل الفرق الأربعة الأوائل مباشرة إلى ربع النهائي، بينما تتنافس الفرق من المركز الخامس إلى المركز الثاني عشر في ملحق يؤهل الأربعة فرق المتبقية إلى ربع النهائي، وتستمر المواجهات بنظام خروج المغلوب حتى الوصول للمباراة النهائية وتحديد البطل.

ما القنوات الناقلة لمباريات دوري جوي للنخبة السعودي تحت 21 عامًا 2025-2026؟

تمتلك شبكة stc tv حقوق بث مباريات دوري جوي النخبة السعودي تحت 21 عامًا.

ويمكن الاشتراك في التطبيق والاستمتاع بمتابعة المباريات ومتابعة البطولة بشكل دوري.

جدول ترتيب المرحلة الأولى في دوري جوّي للنخبة السعودي تحت 21 عامًا 2025-2026

المركزالفريقلعبفازتعادلخسرلهعليهالفارقالنقاط
1الاتفاق20132540241641
2الهلال20117246242240
3النصر20115442192338
4التعاون20121740251537
5القادسية2011363631536
6الفتح20105542212135
7الاتحاد20104640281234
8الأخدود2010462530-534
9الحزم2010372927233
10نيوم2010282925432
11الوحدة208663327630
12الفيحاء2085734241029
13الرياض207582326-326
14العروبة2081113134-325
15الأهلي206682526-124
16الخلود206591929-1023
17ضمك206592432-823
18الجبلين2071122233-1122
19الخليج2064102036-1622
20النجمة205782835-722
21العدالة2055102732-520
22الرائد2054111930-1119
23البكيرية2035122252-3014
24الشباب2033141541-2612
