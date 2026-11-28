المنافسة هي ما يفجر الموهبة، وهذا ما يتحقق على أرض الواقع، مع الوصول للجولة الثانية عشرة، حيث يشتد صراع الصدارة، مع مطاردة الرياض والأهلي، للاتحاد، فضلًا عن سباق هدافي دوري جوّي للنخبة، الذي بات في انتظار من يصل إلى الهدف العاشر أولًا، فضلًا عن ازدياد ظاهرة أصحاب الثنائيات والهاتريك في كل جولة.

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وفيما يلي، يستعرض موقع GOAL، أبرز المواهب التي ننتظر مشاهدتها خلال الجولة الثانية عشرة من دوري جوّي للنخبة..

سلمان الجدعاني "الأهلي"

ربما لو شاهدت انفلات الكرة من قبضته، أثناء التصدي لتسديدة عبد الإله آل طالع، قبل أن يسجلها باذر الرشيدي، ليؤكد فوز الرياض، على غرار هدف رونالدو في أوليفر كان في نهائي كأس العالم 2002، لسألتني عن هذا الاختيار "الغريب" لحارس الأهلي سلمان الجدعاني، بين المواهب المنتظرة، ولكن يكفي أن تدرك بأنه لولا يقظة الحارس الشاب، لخرج شباب الراقي بهزيمة أكبر من هدفين.

في ظل الأخطاء الدفاعية الناتجة عن "ضغط" لاعبي الرياض، والأداء الخشن الذي كان سمة المباراة، جاء الجدعاني لينقذ الأهلي من عدة فرص محققة، خاصة مع سلاح الانفرادات والكرات العرضية، ليستحق حارس الراقي الإشادة، في الوقت الذي يظل فيه الحديث ساريًا في الفريق الأول الذي يبحث عن "بديل" للحارس السنغالي إدوارد ميندي، بالتزامن مع عدم تمكن عبد الرحمن الصانبي من تعويض غيابه، وأنباء ترقب موقف حارس النصر، نواف العقيدي.

فيصل الشمري "الاتفاق"

يبدو أنها جولة "الحراس" نعم، فعلى غرار سلمان الجدعاني، جاء فيصل الشمري، حارس مرمى الاتفاق، الذي ربما يعد الخاسر الأكبر من السقوط أمام النصر، وذلك بعدما خطف الأنظار من نجوم النواخذة، مثل عبد الحكيم مغفوري، فيما قدم الشمري عرضًا كرويًا جيدًا، بعدما أنقذ مرماه من فرص نصراوية كانت قريبة من زيادة غلة الأهداف، ليكرّس قاعدة أن تفوق الاتفاق في دوري جوّي، ليس فقط في قوته الهجومية، وإنما في امتلاك حارس حرم النصر من عدة فرص.

فواز المشهور "النصر"

لا يسجل كثيرًا، ولكن حينما يفعل، فإنه يأبى إلا أن يزور الشباك بطريقة مذهلة، هكذا الحال مع فواز المشهور، ظهير النصر، وحامل القميص رقم "2"، الذي كان يجب ألا يسجل هدفًا عاديًا، خاصة وأنه يواجه فيصل الشمري، حارس الاتفاق، الذي كان أحد نجوم المباراة.

صاروخية المشهور خارج منطقة الجزاء، ربما تعيد للأذهان قليلًا، لقطة فنسنت كومباني، نجم مانشستر سيتي السابق، والذي يدرب حاليًا بايرن ميونخ، حينما وقع على هدف مذهل في مرمى ليستر سيتي، بقذيفة بعيدة المدى، رغم أنه المعروف عنه قلة أهدافه، إلا أنها ذات بصمة مميزة، خاصة وأن هذا الهدف لعب دورًا كبيرًا في سباق السيتي على لقب الدوري الإنجليزي "2019"، أمام ليفربول.

وائل كدان "الفيصلي"

مهاجم وجناح أيسر، صعد لفريق الشباب في نوفمبر الماضي، حيث كان هدافًا في فريق تحت 18 عامًا، ذلك هو وائل كدان، نجم الفيصلي، الذي ربما غاب طويلًا عن التسجيل في البدايات، إلا أن نوفمبر كان شاهدًا على طفرة اللاعب، الذي نجح في تسجيل 3 أهداف في آخر أربع مباريات، مكونًا ثنائية رائعة مع دايو أوشو، تخطف الأنظار مؤخرًا مع عنابي سدير، خاصة مع فوزه ضد الوطن، في الجولة الماضية.

عبد المجيد شريف "التعاون"

هناك من يزحف في هدوء، يمهد لخطف الأنظار من الجميع، حيث يفرقه هدف عن معادلة موسى آدم وأمادو ديانج، ذلك هو عبد المجيد شريف، نجم التعاون، الذي سجل 4 أهداف في آخر ثلاث جولات، ليرفع رصيده إلى 8 أهداف، ويثبت نفسه كأحد هدافي الموسم في دوري جوّي.

انتظروا هذا اللاعب حامل القميص "30"، الذي يملك مختلف الحلول للوصول إلى الشباك، بين مرونته الرائعة، والتمكن بلعبة الرأسيات، والتسديدات من داخل وخارج المنطقة، التي جعلته مصدر تهديد خطر لخصومه وأحد أبرز المواهب الواعدة.

دوري جوي للنخبة في سطور

وانطلق الموسم الثاني من مسابقة دوري جوّي للنخبة "2026-2027"، في الثالث والعشرين من أغسطس، ضمن خطة الاتحاد السعودي لكرة القدم، من أجل تطوير المواهب الشابّة - تحت 21 عامًا - في ملاعب المملكة.

ويُقام دوري جوّي للنخبة، برعاية شركة stc، لمدة موسمين، حيث انطلقت المسابقة في الموسم الماضي، والتي تنقل عبر تطبيق stc tv مجانًا، من خلال الاشتراك بعنوان البريد الإليكتروني أو رقم الهاتف المحمول، دون أي مقابل مادي.

النسخة الأولى شهدت مفاجأة من العيار الثقيل، حيث رسخ ناديا الحزم والفتح، قاعدة "من يضحك أخيرًا"، بتأهل فريقين - من مرحلة الملحق - إلى المباراة النهائية، حيث توج الحزم بلقب النسخة الأولى، بعد الفوز على "النموذجي"، بثلاثة أهداف مقابل هدف.

واحتفت النسخة الأولى بعدد كبير من المواهب السعودية، فيما تعد المسابقة بمثابة "الخطوة الأولى" من أجل زيادة الاهتمام بالكوادر الشابّة، بالتزامن مع اتجاه رابطة دوري روشن السعودي للمحترفين، نحو العمل على زيادة الاهتمام بالكوادر الوطنية، مع قرار تطبيق لائحة لاعبي القائمة الإضافية للاعبين الشباب، إما سعوديين أو مواليد المملكة، لأندية روشن، اعتبارًا من موسم 2028-2029.

وبحسب نظام دوري جوّي للنخبة، تحت 21 عامًا، فقد جاء على النحو التالي..

* مرحلة الدوري بمشاركة 24 فريقًا، وتقام على مدار 20 جولة.

* بعد ختام الجولة العشرين، يتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى "مباشرة" إلى مرحلة خروج المغلوب، والتي تنطلق من الدور ربع النهائي، وحتى المباراة النهائية.

* يتأهل أصحاب المراكز من الخامس إلى الثاني عشر إلى مرحلة الملحق، ليتأهل منهم أربعة فرق إلى دور الثمانية، برفقة الأندية المتأهلة مباشرة.

* تقام مباريات دور الثمانية ونصف النهائي، بنظام "الذهاب والإياب"، بينما يقام النهائي من مباراة واحدة.

* يهبط أصحاب المراكز الأربعة الأخيرة إلى المرحلة الأدنى.

أما عن النسخة الحالية من دوري جوّي للنخبة، فإنها تشهد مشاركة أندية "الحزم (حامل اللقب)، الفتح، الاتفاق، الهلال، النصر، التعاون، القادسية، الاتحاد، الأخدود، نيوم، الوحدة، الفيحاء، الرياض، والعروبة، الأهلي، الخلود، ضمك، الجبلين، الخليج، النجمة".