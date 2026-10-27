دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا | اكتشاف الموسم ولكن!.. نجم الأهلي يخطف نجومية شهر أكتوبر

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لاعب يستحق العناية يا الأهلي..

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"اكتشاف الموسم".. هكذا يحق لجمهور عملاق جدة الأهلي، أن يطلق على أحد نجوم فريق تحت 21 عامًا.

الحديث هنا عن النجم الشاب موسى آدم؛ الذي خطف "نجومية" شهر أكتوبر في مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

آدم سجل 4 أهداف، في 3 مباريات خاضها الأهلي بمسابقة دوري جوّي، خلال شهر أكتوبر فقط؛ وذلك على النحو التالي:

* الجولة السادسة: هدفان في فوز الأهلي (2-1) ضد نادي الوحدة.

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* الجولة السابعة: لم يسجل في تعادل الأهلي (3-3) مع نادي التضامن.

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* الجولة الثامنة: سجل هدفان في فوز الأهلي (3-1) ضد نادي ضمك.

وبعيدًا عن لغة الأرقام؛ أثبت هذا اللاعب الشاب أنه يتمتع بمهارة فنية كبيرة، بالإضافة إلى ذكاء تكتيكي في التحرك خلف المدافعين.

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ورغم ذلك؛ لا يزال موسى لم يحصل على فرصته مع فريق الأهلي الأول لكرة القدم، بقيادة مديره الفني الهولندي مارينو بوسيتش.

ومع سلسلة الإصابات التي تضرب الأهلي مؤخرًا؛ أصبح لزامًا على بوسيتش أن يفتح عينيه لمشاهدة جواهر فريق تحت 21 عامًا، الذي يحتل "وصافة" دوري جوّي للنخبة حاليًا.