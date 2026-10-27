دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا | اكتشاف الموسم ولكن!.. نجم الأهلي يخطف نجومية شهر أكتوبر

لاعب يستحق العناية يا الأهلي..
"اكتشاف الموسم".. هكذا يحق لجمهور عملاق جدة الأهلي، أن يطلق على أحد نجوم فريق تحت 21 عامًا.
الحديث هنا عن النجم الشاب موسى آدم؛ الذي خطف "نجومية" شهر أكتوبر في مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027.
آدم سجل 4 أهداف، في 3 مباريات خاضها الأهلي بمسابقة دوري جوّي، خلال شهر أكتوبر فقط؛ وذلك على النحو التالي:
* الجولة السادسة: هدفان في فوز الأهلي (2-1) ضد نادي الوحدة.
* الجولة السابعة: لم يسجل في تعادل الأهلي (3-3) مع نادي التضامن.
* الجولة الثامنة: سجل هدفان في فوز الأهلي (3-1) ضد نادي ضمك.
وبعيدًا عن لغة الأرقام؛ أثبت هذا اللاعب الشاب أنه يتمتع بمهارة فنية كبيرة، بالإضافة إلى ذكاء تكتيكي في التحرك خلف المدافعين.
ورغم ذلك؛ لا يزال موسى لم يحصل على فرصته مع فريق الأهلي الأول لكرة القدم، بقيادة مديره الفني الهولندي مارينو بوسيتش.
ومع سلسلة الإصابات التي تضرب الأهلي مؤخرًا؛ أصبح لزامًا على بوسيتش أن يفتح عينيه لمشاهدة جواهر فريق تحت 21 عامًا، الذي يحتل "وصافة" دوري جوّي للنخبة حاليًا.
أملك خبرة صحفية تمتد لأكثر من 15 سنة، حيث بدأت حياتي المهنية بتغطية الأحداث السياسية بكل تفاصيلها، وإجراء لقاءات مع عددٍ كبير من المسؤولين والخبراء المختصين.
ولأنني أعشق الرياضة بصفةٍ عامة وكرة القدم تحديدًا، قررت دخول هذا العالم والتخصص فيه؛ مستفيدًا من الخبرات التحليلية التي اكتسبتها، على مدار سنوات عملي في مجال الصحافة.
وتدرجت في الصحافة الرياضية عبر عديد المحطات، حتى وصلت إلى موقع "GOAL"؛ والذي لا يقتصر عملي فيه على السرد الإخباري فقط، بل المشاركة في كتابة المقالات التحليلية والتقارير والقصص غير التقليدية.
كما ساهمت بعد دخول هذا المجال، في تغطية العديد من الأحداث الرياضية المهمة؛ مثل كأس العالم والأولمبياد، إلى جانب بطولات أوروبا وإفريقيا وآسيا المختلفة.
لكن.. تظل الكرة السعودية والعربية، بكل جوانبها من أرقام وإحصائيات وكواليس خاصة بالأندية واللاعبين المحليين والمحترفين؛ هي مجال تخصصي الأساسي.
أما قصتي الشخصية مع كرة القدم انطلقت في مونديال 1998؛ حيث أتذكر عندما وقعت وقتها في حب منتخب البرازيل بقيادة الظاهرة رونالدو، رغم النهاية المأساوية بخسارة النهائي.
بعدها.. بدأت رحلة متابعة الأندية والمنتخبات المختلفة؛ إلا أن جيل برشلونة الذهبي بقيادة الساحر رونالدينيو ثم الأسطورة ليونيل ميسي، خطف أنظاري بشدة.
لذلك.. يبقي هدف ميسي الأول مع برشلونة في شباك ألباسيتي عام 2005، بتمريرة سحرية من رونالدينيو بالذات، اللحظة الخالدة في ذاكرتي؛ حيث رأيت وقتها أن هُناك أسطورة، يسلم الراية إلى أخرى.
وفي النهاية يُمكن تلخيص تشكيلتي المفضلة في عالم كرة القدم؛ على النحو التالي: "بوفون، روبرتو كارلوس - مالديني - بيكنباور - داني ألفيش، إنييستا - بيرلو، رونالدينيو - مارادونا - ميسي، الظاهرة رونالدو".