دوري توم وجيري؟ تسعة أبطال في إسبانيا بعد تتويج بيتيس

يتم انتقاد كرة القدم في إسبانيا بصورة شبه مستمرة بسبب اقتصار المنافسة في بطولة الدوري على ثلاثة أندية فقط، هي ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد.

لكن في الحقيقة، فإن كرة القدم في إسبانيا تشهد منافسة ممتعة للغاية بين عدد من الأندية، وذلك إذا وضعنا في الاعتبار منافسات كأس ملك إسبانيا، وكأس السوبر الإسباني.

ريال بيتيس وضع اسمه في قائمة المتوجين بالألقاب في إسبانيا، وذلك بعدما حقق لقب كأس ملك إسبانيا لموسم 2021-22 بعد فوزه في المباراة النهائية على فالنسيا بنتيجة 5-4 في ركلات الترجيح، بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

فوز ريال بيتيس بلقب كأس الملك، هو الثالث في تاريخه بالبطولة، ليعود الفريق الأندلسي إلى منصات التتويج بعد 17 عامًا من آخر لقب.

وحسب الصحفي الإنجليزي كولين ميلر من صحيفة "ميرور" فإن فوز ريال بيتيس يعني أن هناك تسعة أندية إسبانيا حققت لقبًا على الأقل منذ عام 2019.

هذه الأندية هي ريال مدريد، وبرشلونة، وأتلتيكو مدريد، وفالنسيا، وفياريال، وأتلتيك بيلباو، وريال سوسييداد، وإشبيلية، وريال بيتيس.

وبالطبع لم تتمكن جميع هذه الأندية من تحقيق ألقاب محلية، حيث نجح فياريال في حصد لقب الدوري الأوروبي في موسم 2020-21، وهو نفس اللقب الذي حققه إشبيلية في موسم 2019-20.

فيما حقق ريال مدريد لقبي الدوري الإسباني وكأس السوبر، وحصد برشلونة لقب الدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا، وتمكن أتلتيكو مدريد من الفوز بالدوري الإسباني،

أما فالنسيا وريال سوسييداد وريال بيتيس فقد حققت لقبًا في كأس ملك إسبانيا، فيما حصد أتلتيك بيلباو لقب كأس السوبر الإسباني.

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