دوري المؤتمر الأوروبي | ليستر يقلب الطاولة على آيندهوفن وروما يتأهل بنتيجة عريضة

انتهت مباريات الإياب من بطولة دوري المؤتمر الأوروبي اليوم، وشهدت بعض الأحداث الساخنة والقوية والممتعة.

وبنتائج اليوم، يتم معرفة الفرق المتأهلة للدور نصف النهائي من البطولة القارية الجديدة، حيث يطمح العديد من الأندية للحصول على أول نسخة منها.

والبداية كانت من مواجهة نادي ليستر سيتي وفريق آيندهوفن حيث قلب الطاولة الفريق الإنجليزي بعد تأخره وفاز باللقاء بنتيجة (2-1).

فيما استطاع نادي مارسيليا الفرنسي التأهل للدور نصف النهائي بعد فوزه على فريق باوك بنتيجة (1-0).

أما عن روما، فقد استطاع أخيرًا أن يفوز على فريق بودو جليمت بعد أن خسر منه مرتين هذا الموسم، وحقق روما الانتصار بنتيجة (4-0).

فيما فاز نادي فيانورد الهولندي على فريق سلافيا براج في مباراة قوية للغاية بنتيجة (3-1).

وبتلك النتائج، يواجه نادي ليستر سيتي فريق روما، فيما يواجه مارسيليا نادي فاينورد وذلك ضمن الدور نصف النهائي من بطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

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