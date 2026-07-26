دوري الملوك.. السعودي دربحة يحقق انتصارًا تاريخيًا على حامل لقب كأس العالم للأندية

تعود منافسات دوري الملوك إلى العاصمة السعودية الرياض بإطلاق أول موسم كامل للبطولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي ينطلق في 18 سبتمبر المقبل بمشاركة 10 فرق، في خطوة تعكس النمو المتسارع للمسابقة بعد النجاح الكبير الذي حققته النسخة الافتتاحية العام الماضي.

وجاء الإعلان عن الموسم الجديد خلال البث المباشر لمنافسات كأس العالم للأندية لدوري الملوك 2026 في مدينة ميلانو الإيطالية، حيث كشف صانع المحتوى السعودي مفرح عسيري "دربحة"، رئيس فريق DR7، عن تفاصيل الموسم الجديد، قبل أن يقود فريقه إلى انتصار تاريخي على لوس ترونكوس الإسباني، حامل لقب كأس العالم للأندية بنتيجة 6-1، محققًا إنجازًا بارزًا باسم المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومؤكدًا قدرة الفرق العربية على منافسة أبرز أبطال دوري الملوك على الساحة العالمية.

يأتي الموسم الجديد ضمن الشراكة الاستراتيجية التي تجمع دوري الملوك وشركة سرج للاستثمار الرياضي، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، بما يعكس التزام الجانبين بتقديم تجربة رياضية وترفيهية مبتكرة تواكب تطلعات الجيل الجديد من الجماهير.

كما ستشهد البطولة توسعًا في عدد الفرق المشاركة، ليرتفع من 8 فرق في الموسم الماضي إلى 10 فرق، يقودها عدد من أبرز صناع المحتوى والمؤثرين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتقام منافسات الموسم على مدار 11 جولة تمتد حتى 30 أكتوبر، قبل أن تختتم البطولة بإقامة الدور النهائي الرباعي الذي سيحسم هوية البطل.

ومن المقرر الإعلان عن بقية الفرق ورؤسائها خلال الأسابيع المقبلة، إلى جانب عودة عدد من الأسماء التي شاركت في بطولة كأس دوري الملوك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا العام الماضي، يتقدمها حامل اللقب فريق دربحة (DR7) من المملكة العربية السعودية، إلى جانب فرق 3BS بقيادة أبسي من الأردن، وABO FC بقيادة أبو فلة من قطر، ووصيف النسخة الماضية فواز (FWZ) بقيادة فواز من الكويت، وريد زون بقيادة ماهركو من الأردن، وتيربو بقيادة تربون من مصر، وألترا شميشة بقيادة إلياس المالكي من المغرب.

وتستضيف كول أرينا في بوليفارد رياض سيتي جميع مباريات البطولة، والتي تتسع لنحو 1500 متفرج، بعد أن شهدت النسخة الماضية حضورًا جماهيريًا كاملاً ونفاداً للتذاكر، وسط توقعات بتكرار الأجواء الحماسية مع انطلاق الموسم الجديد.

وقال جمال أغاوا، الرئيس التنفيذي لدوري الملوك: "يمثل التوسع إلى 10 فرق بداية فصل جديد ومثير لدوري الملوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يجمع عددًا أكبر من أبرز صناع المحتوى في المنطقة لتقديم مستوى الحماس والإثارة والترفيه الذي يميز تجربة دوري الملوك لجيل جديد من الجماهير".

ويحمل الموسم الجديد اسم "سبليت 1"، باعتباره أول موسم متكامل لدوري الملوك في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يواجه كل فريق جميع منافسيه خلال مرحلة الدوري، على أن يحدد الترتيب النهائي الفرق المتأهلة إلى الأدوار الإقصائية، وصولاً إلى الدور النهائي الرباعي الذي سيحدد بطل الموسم.

ويعد دوري الملوك مفهومًا مبتكرًا لكرة القدم أسسه جيرارد بيكيه، ويقدم مباريات كرة قدم سباعية وفق مجموعة من القوانين المبتكرة التي تمنح الجماهير تجربة تفاعلية مختلفة، ونجح منذ انطلاقه في التوسع إلى عدد من الأسواق العالمية واستقطاب ملايين المتابعين، بمشاركة نخبة من نجوم كرة القدم وصناع المحتوى حول العالم.

ويعتبر دوري الملوك في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا النسخة الإقليمية من دوري الملوك العالمي، ويأتي ضمن شراكة استراتيجية بين دوري الملوك وشركة سرج للاستثمار الرياضي، بهدف تقديم تجربة جديدة لكرة القدم لمئات الملايين من الجماهير في المنطقة.

ويستند الدوري إلى المفهوم الذي ابتكره مؤسس دوري الملوك، جيرارد بيكيه، والقائم على إعادة تقديم كرة القدم بقواعد مبتكرة تجمع بين المنافسة الرياضية والترفيه، من خلال دوري لكرة القدم السباعية تتولى رئاسة فرقه نخبة من أبرز صناع المحتوى والمؤثرين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويمزج دوري الملوك في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بين الرياضة والترفيه والثقافة الرقمية، ليقدم تجربة تفاعلية حديثة تعيد تعريف أسلوب متابعة كرة القدم، وتواكب تطلعات الجيل الجديد من الجماهير.





kooora

kooora

kooora



