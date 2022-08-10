دوري السوبر "بدون أندية الدوري الإنجليزي" .. حلم أدريانو جالياني

هل يتحقق حلم أدريانو جالياني؟

أعلن أدريانو جالياني الرئيس التنفيذي الحالي لمونزا الصاعد مؤخرًا إلى دوري الدرجة الأولى الإيطالي والرئيس السابق لميلان، أن دوري السوبر الأوروبي يمكن أن يكون حلًا للمشكلات الاقتصادية في كرة القدم لكن بدون الأندية الإنجليزية.

المشروع الذي تم إنشاؤه في عام 2021 لا يزال في الهواء، حيث استغل مؤسسو أندية برشلونة وريال مدريد ويوفنتوس "الذين استمروا في البطولة" المنعطفات الأمريكية للتجمع والتحدث حول مستقبل البطولة التي تطمح لإحداث ثورة في كرة القدم العالمية.

في الوقت الحالي سيكون من الضروري أن ننتظرحتى بداية عام 2023 معرفة قرار محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي بشأن مستقبل البطولة التي ربما لن تصل أبدًا إلى النور، ولكن انفصالها يمثل علامة فارقة في تاريخ كرة القدم الأوروبية.

جاليني يُحبذ خروج الأندية الإنجليزية من دوري السوبر

في مقابلة مع "توتو سبورت" أكد جالياني أن المنافسة التي روج لها نادي برشلونة وريال مدريد ستكون حلاً ولكن بدون الأندية الإنجليزية كما يجب أن تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في كرة القدم.

وقال جاليني: "تكسب الأندية العشرين في الدوري الإنجليزي أربعة أضعاف ما تكسبه الأندية العشرين في الدوري الإيطالي، كما حصل مونزا على 33 مليون حقوق تلفزيونية، 3 مليون منها يجب أن تذهب كتبرع، رئيس الوزراء الذي تمت ترقيته حديثًا يكسب 160 مليون لذلك كيف يمكنني التنافس مع نوتنغهام فورست؟".

جالياني يتحدث عن هشاشة الملاعب في جميع أنحاء إيطاليا

"لدينا أبشع الملاعب في أوروبا وهذا يؤثر على الدخل وحقوق البث التلفزيوني، لأن الملعب القبيح والخالي لا يُباع على التلفزيون، ولم نبني الملاعب لأن البيروقراطية أبطئت الجميع ولأن هناك دائمًا ألف عقبة، كما هو الحال في سان سيرو على سبيل المثال".