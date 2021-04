دوري السوبر الأوروبي .. وماتت كرة القدم التي نعرفها!

"المدينة تختفي، الروتين ينسى، ولا يبقى شيء سوى المعبد. وفي هذا الحيّز المقدس، تعرض ألوهيتها الديانة الوحيدة التي لا وجود لملحدين بين معتنقيها.

ومع أنّ المشجع يستطيع مشاهدة المعجزة براحة أكبر على شاشة التلفزيون، إلا، أنّه يفضّل أن يحجّ إلى هذا المكان؛ حيث يمكنه أن يرى ملائكته بلحمهم وعظمهم، وهم يتبادلون الركل ضد شياطين هذه النوبة.

المشجّع هنا يلوّح بالمناديل، يبتلع لعاباً، غلوب، يبتلع سماً، يأكل قبعته، يهمس بصلوات ولعنات، ثم يمزّق حنجرته فجأة بهاتف مدوّ، ويقفز مثل برغوث، معانقاً المجهول الذي يصرخ معلناً الهدف بجانبه، وعلى امتداد الصلاة الوثنية، يكون المشجع كثيرين، فهو يشاطر آلاف الورعين من أمثاله القناعة بأنّنا الأفضل، وبأنّ جميع الحكام مرتشون، وجميع الخصوم مخادعون".

هكذا وصف إدواردو جاليانو مشجع كرة القدم الذي يلاحق كرة مصنوعة من الجلد يركض خلفها اللاعبون يركضونها هنا وهناك بهدف المتعة قبل أي شيء، ثم تحولت الكرة لاحتراف فأصبحت مهنة براتب ظل يرتفع ويرتفع حتى عانق السماء، ومع الوقت تغيرت المعايير خطوة بخطوة حتى قتل المال الشغف، وأصبحت الجماهير مجرد رقم يدخل خزانة النادي!

دوري السوبر الأوروبي، البطولة التي أعلن عنها 12 ناديًا قرروا الثورة على الحكم المؤسسي لكرة القدم وإسقاط الاتحادات والتفرد بإنشاء بطولة خاصة بيهم ولا أحد آخر له السلطة أو الحكم على عوائدها.

هل ترى الفكرة جيدة وتنتظر حدوثها على أمل مشاهدة مباريات بين الكبار فقط؟ انتظر لحظة فطالما تحول الأمر لاستثمار فلا أحد يهتم بشغفك!

في أول تصريح للسير أليكس فيرجسون حول دوري السوبر الأوروبي قال إنّها ستنهي 70 عامًا من اللعبة التي نعرفها. المدرب الأسطوري لمانشستر يونايتد رفض حتى موقف ناديه من تأييد مثل هذه الأطروحة.

ما يحدث في دوري السوبر الأوروبي سيكون انقسامًا كبيرًا بين الأندية، فواحدة ستصبح "أندية الصفوة" والأخرى "أندية فقيرة" وكحال الرأسمالية، تتفحش ثروة الأغنياء ويسقط الفقراء في فخ عميق!

فكرة السوبر الأوروبي وحدها ليست السبب ولكن أيضًا انطلاق البطولة في ظل صراع بين الاتحادات وصل إلى تهديد يويفا بحرمان الأندية واللاعبين من المشاركة في البطولات القارية والمحلية وكذلك كأس العالم وأمم أوروبا، وأندية قررت السير وراء مصالحها الاقتصادية حتى لو انتهى المطاف بالمنافسة فقط على البطولة الجديد.

الحرب التي تواجدت على حفنة الدولارات تجعل من قوانين وأعراف وأنماط كرة القدم المعتادة أمور من الماضي، والمستقبل لا ينتظر سوى شيء واحد فقط، من يدفع أكثر.

لا يمكن اعتبار الأندية أو الاتحادات ضحايا في هذا الموقف.

النادي يبحث عن أفضل وضع اقتصادي له، برشلونة يحاول الخروج من أزمة الديون، مانشستر سيتي يبحث عن تعويض المبالغ الضخمة التي صرفها السنوات الماضية على بناء فريق قوي، وريال مدريد لا يريد من يملي عليه طلباته المالية.

الاتحادات هي الأخرى لا ترفض السوبر الأوروبي لأجل راحة الجماهير، ولكن بهدف حكم السيطرة على كرة القدم والاستمرار في سدة السلطة والاستفادة المالية الضخمة من عوائد البطولات المختلفة.

إذًا هو صراع بين من يقود العربة، من يضع الخطة وينفذها، من يربح أكثر من الآخر، من يمتلك السلطة الحقيقية في اللعبة، الأندية التي يتابع الجمهور المباريات بسببها أم الاتحادات التي تسن القوانين وتضع المعايير؟

Illan Meslier of Leeds United warming up for his game against Liverpool (a European Super League founding member) with a shirt that says “#UCL earn it. Football is for the fans.” pic.twitter.com/oBsuKCKG2H