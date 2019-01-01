فارس جمعة: إن لم تستح فافعل ما شئت

مدافع الجزيرة المخضرم يرد على التقارير التي تحدثت عن زيادة وزنه وخضوعه لتدريبات خاصة لإنزاله

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

رد فارس جمعة مدافع الجزيرة بصرامة على التقارير التي تحدثت عن خضوعه لتدريبات منفردة وخاصة بسبب زيادة وزنه.

وكانت عدة تقارير إعلامية إماراتية قد زعمت أن يورجن ستريبل المدير الفني للجزيرة أخضع المدافع المخضرم وزميله سيف المقبالي لتدريبات خاصة بعيدًا عن المران الجماعي للفريق كعقوبة لهم لم تُعرف أسبابها.

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وقالت بعض المصادر أن سبب خضوع فارس جمعة لتلك التدريبات هو وزنه الزائد، وتحدثت تقارير أخرى عن رفض الإدارة عرضًا من الوصل لاستعارة اللاعب للموسم الجاري.

المدافع صاحب الـ30 عامًا رد على كل تلك التقارير عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، إذ نشر مقطع فيديو وكتب معه "إن لم تستح فافعل ما شئت".

أضاف "للعلم فقط، فإن وزني حاليًا مثل وزني في الفيديو. حاول مرة أخرى".

يُذكر أن الجزيرة كان قد هزم النصر العُماني يوم أمس ليتأهل لدور الـ16 من بطولة محمد السادس للأندية الأبطال، ويستعد حاليًا لمواجهة الوحدة في قمة الجولة الثانية من دوري الخليج العربي الإماراتي.