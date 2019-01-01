شتاين: الفوز سُرق من الوحدة أمام الفجيرة

الوحدة خسر 1-0 أمام الفجيرة في مفاجأة كبيرة ضمن أولى جولات دوري الخليج العربي الإماراتي، ومدرب الوحدة يلوم الحظ العاثر على تلك الخسارة

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

قال موريس شتاين المدير الفني للوحدة الإماراتي أن الفوز سُرق من فريقه خلال مواجهة الفجيرة في أولى جولات دوري الخليج العربي الإماراتي.

وكان الوحدة قد أهدر العديد من الفرص في مباراة تعرض خلالها لاعبه حمدان الكمالي لإصابة أخرجته من الملعب، ليخسر الفريق في الدقائق الأخيرة بهدف دون رد أحرزه علي عبد الله صالح.

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المدرب الهولندي بدا غاضبًا عقب اللقاء، وقد لام كثيرًا سوء الحظ وضياع الفرص على تلك الخسارة.

مضيفًا "المباراة سُرقت منا في اللحظات الأخيرة، كنا نستحق الفوز قياسًا للفرص الكثيرة التي سنحت لمهاجمينا".

"تعرض الوحدة لسوء حظ كبير خلال المباراة، خاصة بإصابة الكمالي والفرص الكثيرة المهدرة وعدم توفيق سيباستيان تيجالي".

وأتم شتاين بالإشارة لأن غياب الشاب عبد الله أنور للإصابة ساهم كذلك في تلك النتيجة السلبية للفريق في بدء مشواره في دوري الخليج العربي الإماراتي.