رسميًا | العين يحتج على التحكيم في مباراته أمام الشارقة

العين خسر مباراة قمة الجولة الثالثة لدوري الخليج العربي الإماراتي أمام الشارقة بنتيجة 3-2، وقد احتج النادي رسميًا ضد التحكيم خلال المباراة.

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

تقدم العين باحتجاج رسمي لاتحاد الكرة ورابطة المحترفين ضد الأخطاء التحكيمية المؤثرة خلال مباراته أمام الشارقة، والتي لُعبت يوم أمس وانتهت لصالح "الملك" بنتيجة 3-2.

وأكد النادي في بيان رسمي نشره على موقعه الرسمي وحساباته الرسمية في السوشيال ميديا أن مشروع تقنية الفيديو تم اعتماده لتحسين أداء الحكام وضمان مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية المتنافسة في جميع البطولات.

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وأضاف النادي في بيانه "إدارة العين تعتمد مفهوم حسن الظن في الجميع، انطلاقًا من مسؤولية النادي ككيان في المنظومة الرياضية على الصعيدين المحلي والقاري والتي تتضمن دعم طموحات اتحاد الكرة ورابطة المحترفين، كما أن للنادي مسؤوليات أكبر تجاه جماهيره الغفيرة والوفية والداعمة للفريق في جميع المباريات محليًا وخارجيًا وظل يرصد لها الموازنات الضخمة".

وأوضح العين أخطاء الحكم أمام الشارقة بقوله عبر بيانه الرسمي "قرار إلغاء هدف صحيح للعين في توقيت حاسم من زمن المباراة أثر على النتيجة كما أكد جميع خبراء التحكيم بمختلف القنوات الأمر الذي كلف النادي وجماهيره خسارة ثلاث نقاط في مشوار تحدي المنافسة على اللقب، يبدو أن هناك خللًا يؤدي إلى عدم الاستفادة من تلك التقنية التي وجدت من أجل ترسيخ مبدأ العدالة واللعب النظيف في عالم كرة القدم".

وأشاد النادي بأداء الفريق والجهاز الفني واللاعبين خلال المبارة، مؤكدًا أن الخسارة خارج الملعب في بداية الموسم أمر وارد وليس نهاية مشوار التحدي، مشيرًا لأن طموحات الفريق كبيرة هذا الموسم.

وأتم بيان النادي مشددًا أن الجميع في الفريق يتحمل مسؤولية الخسارة ويرفضون تمامًا اجتهادات التبرير غير المنطقية التي تهدف لوضع المسؤولية على طرف آخر، كما أكد ثقته باتحاد الكرة داعيًا إياه للأخذ بالاعتبار ملاحظات الأندية سعيًا لتحسين الأداء في جميع المجالات خاصة التحكيم.