دوري الخليج العربي.. الشارقة يواصل الانتصارات وتعادل إيجابي بين بني ياس والظفرة

منافسات قوية بالدوري الإماراتي

عبده الليثي فيسبوك تويتر

تعادل فريق بني ياس مع الظفرة، إيجابيًا بهدف لكل فريق، ضمن الجولة الثانية من دوري الخليج العربي والتي أقيمت على ملعب "حمدان بن زايد".

تمكن بني ياس من خطف نقطة من الظفرة بعد أن كان متأخرًا في الشوط الأول من اللقاء الذي لعب مساء اليوم الخميس.

تقدم أصحاب الأرض الظفرة، في الدقيقة 36 عن طريق جواو بيدرو، ليقترب من الثلاثة نقاط حيث انتهى الشوط الأول بهذه النتيجة.

ولكن في الشوط الثاني كان للويز أنطونيو رأيًا أخر بالتعادل في الدقيقة 60، ليخطف نقطة غالية في مشوار فريقه أمام الظفرة.

وارتفع رصيد بني ياس إلى نقطتين بعد التعادل في الجولتين، بينما أصبح رصيد الظفرة نقطة وحيدة حيث كان تلقى هزيمة في اللقاء الأول.

وواصل الشارقة الفوز في المباراة الثانية على التوالي، بثلاثة أهداف مقابل هدف على اتحاد كلباء، في اللقاء الذي أقيم على ملعب الثاني.

أحرز ريكاردو جوميز الهدف الأول في الدقيقة 17 من عمر اللقاء، قبل أن يتعادل اتحاد كلباء أصحاب الأرض في الدقيقة 30.

وأحرز إيجور كورونادو في الدقيقة 41 من عمر اللقاء الهدف الثاني للشارقة بطل الدوري الإماراتي، قبل أن يختتم عبدالله غانم الثلاثية في الدقيقة 68.

وارتفع رصيد الشارقة إلى 6 نقاط من مباراتين في صدارة الدوري الإماراتي، بينما ظل اتحاد كلباء بدون نقاط في المركز الـ13.