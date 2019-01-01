أروبارينا: أهنئ لاعبي شباب الأهلي على إلحاق الخسارة الأولى ببني ياس

نجح شباب الأهلي في إلحاق الهزيمة الأولى بفريق بني ياس بعد 4 جولات من دوري الخليج العربي، وقد تحدث مدربه أروبارينا بسعادة عن هذا الانتصار

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

واصل شباب الأهلي مطاردة الشارقة في صدارة دوري الخليج العربي الإماراتي بعدما حقق أمس انتصارًا ثمينًا على بني ياس بهدفين دون رد ضمن الجولة الرابعة للبطولة.

ونجح شباب الأهلي في إلحاق الخسارة الأولى ببني ياس هذا الموسم في الدوري الإماراتي، وهو الأمر الذي أسعد مدربه رودورفو أروبارينا.

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وقد بدأ المدرب تصريحاته عقب المباراة بتهنئة اللاعبين على هذا الفوز، مضيفًا "أهنئ اللاعبين على جهدهم ولتقديمهم مباراة جيدة أمام خصم عنيد لم يسبق أن خسر أي لقاء هذا الموسم".

"البداية لم تكن سهلة، بني ياس كان الأفضل في الدقائق الأولى وسنحت لهم عدة فرص، لكننا بدأنا نسيطر على الكرة بعد الـ20 دقيقة الأولى وحاولنا تطبيق أفكارنا وقد نجحنا في إحراز هدفين".

"أداء بني ياس كان جيدًا في الشوط الثاني، نحن سيطرنا على الكرة لكن دون خطورة على المرمى. أنا سعيد جدًا للفوز ولكن مع التأكيد على أهمية تحسين بعض الجوانب على المستوى الفردي والجماعي ومحاولة استخراج أفضل ما لدى اللاعبين".

وأتم أروبارينا تصريحاته بالكشف عن تعرض لاعب شباب الأهلي كارتابيا لإصابة في العضلة الضامة كانت سبب خروجه من الملعب، موضحًا أنه سينتظر التقرير الطبي الخاص باللاعب لتحديد مدة غيابه.