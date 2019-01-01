تيجالي: مارادونا طلب مني الانتقال إلى روسيا

سيباستيان تيجالي نجم وهداف الوحدة يتحدث عن علاقته مع مارادونا

قال سيباستيان تيجالي نجم وهداف الوحدة الإماراتي أن الأسطورة دييجو مارادونا تواصل معه عام 2018 للعب في روسيا.

وحل الهداف الأرجنتيني ضيفًا على قناة دبي الرياضية وتحدث عن عديد الأسرار من مسيرته الكروية في الإمارات، والتي لم يرتد خلالها سوى قميص الوحدة.

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تيجالي تحدث عن علاقته مع مارادونا قائلًا "لم تجمعني أي علاقة به حين كان هنا في الإمارات، لم ألتق به سوى مرة واحدة كانت حين سجلت ثلاثة أهداف ضد الفجيرة".

تابع "كان موجودًا في الملعب حينها ولم أكن أعلم، نادي علي وتبادلنا التحية".

أضاف "بعد تلك الواقعة بـ6 أشهر تواصل معي وعرض علي الانتقال للعب في روسيا، تحدثنا لكن لم نتوصل لاتفاق".