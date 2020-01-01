ثنائي العين الأفضل في الدوري الإماراتي خلال ديسمبر

الإعلان عن جوائز الأفضل في دوري الخليج العربي خلال الشهر الماضي

أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية عن أسماء الفائزين بجوائز الأفضل في دوري الخليج العربي خلال ديسمبر الماضي، سواء أفضل لاعب أو أفضل مدرب أو أفضل حارس مرمى.

وحصد يحيى نادر نجم وسط العين جائزة أفضل لاعب في الدوري الإماراتي خلال ديسمبر بعد جمعه 44% من الأصوات متفوقًا على جواو بيدرو مهاجم الظفرة الذي جاء في المركز الثاني، وجاء كلًا من محمود خميس مدافع النصر وفابيو ليما نجم الوصل وعبد الله النقبي من شباب الأهلي دبي في المراكز الثلاثة التالية.

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وتُوج خالد عيسى حارس مرمى العين بجائزة أفضل حارس مرمى في "دورينا" خلال الشهر الماضي بعدما جمع 46% من الأصوات متفوقًا على حارس مرمى الظفرة خالد السناني الذي جاء في المركز الثاني، وقائد شباب الأهلي ماجد ناصر الذي حلّ ثالثًا في قائمة الترتيب.

ونجح فوك رازوفيتش المدير الفني للظفرة في الفوز بجائزة أفضل مدرب على حساب رودورفو أروابارينا مدرب شباب الأهلي ومارسيل كايزر المدير الفني للجزيرة بعد أن حصد النسبة الأعلى من الأصوات بـ 36% من الإجمالي.

وسيتسلم الفائزون جوائزهم من رابطة المحترفين الإماراتية قبل بداية مباريات فرقهم في الجولة الـ13 من دوري الخليج العربي والتي ستنطلق غدًا الخميس.