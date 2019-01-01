ريجيكامب ينتظر رد فعل إدارة الوصل بعد الخسارة أمام عجمان

خسر الوصل أمام عجمان لتكن تلك خسارته الثانية في دوري الخليج العربي، ومدربه ريجيكامب ينتظر رد فعل الإدارة

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أكد لورينت ريجيكامب المدير الفني للوصل أنه ينتظر رد فعل إدارة النادي بعد تلقيه الخسارة الثانية في دوري الخليج العربي الإماراتي هذا الموسم.

وسقط الوصل أمام عجمان في ثالث جولات الدوري الإماراتي يوم أمس الجمعة، ليتجمد رصيده عند نقطة واحدة في المركز قبل الأخير من جدول الترتيب.

دوري الخليج العربي | عجمان "المنقوص" يصدم الوصل بهدف تراولي، والفجيرة يتخطى خورفكان

وقال المدرب أنه يتفهم أي قرار لإدارة النادي وينتظر حاليًا رد فعلها بعد الخسارة التي جاءت أمام فريق لعب بـ10 لاعبين منذ الدقيقة الـ12 من المباراة.

مضيفًا "واجهنا سوء حظ غريب خلال المباراة، فقد أهدرنا الكثير من الفرص التي كانت كافية لخروجنا بالنقاط الثلاثة، خاصة في الشوط الثاني".

"تنتظرنا مباراة قوية مع الشارقة بعد أسبوعين، علينا أن نستعد لها بقوة للعودة لطريق الانتصارات".

وقلل ريجيكامب من الخسارة أمام فريق منقوص، بقوله "انتصار عجمان وهو يلعب بـ10 لاعبين وإحرازه هدف الفوز بعد الطرد ليس أمرًا غريبًا في كرة القدم، أحيانًا النقص العددي يكون دافعًا إيجابيًا للفريق وهو ما حدث مع عجمان".

وأتم المدرب الروماني تصريحاته مؤكدًا اعتياده التعامل مع الضغوطات وثقته في فريقه ولاعبيه وقدرتهم الخروج من تلك الفترة الصعبة، مؤكدًا رفضه التحجج بأسباب أخرى للخسارة مثل الإصابات.