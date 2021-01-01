دوري الخليج العربي الإماراتي .. ريمونتادا شباب الأهلي وسقوط العين أمام النصر

نتائج مثيرة في دوري الخليج العربي الإماراتي

حقق شباب الأهلي دبي الإماراتي من تحقيق ريمونتادا قوية أمام الفجيرة ضمن الجولة 23 من منافسات دوري الخليج العربي الإماراتي، بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

الفجيرة تقدم بثنائية خلال 32 دقيقة من بداية اللقاء، عن طريق دوجلاس كوتينيو في الدقيقة 3 وأضاف عبدالعزيز مفتاح الهدف الثاني في الدقيقة 32.

ولكن خطف إيجور جيسوس الهدف الأول لشباب الأهلي في الدقيقة 39 من الشوط الأول، وفي الشوط الثاني، تمكن محمد جمعة من إحراز التعادل في الدقيقة 52، وفي الوقت القاتل سجل جلال الدين ماشاريبوف هدف الـ3 نقاط.

ورفع أهلي دبي رصيده إلى 43 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد الفجيرة عند 14 نقطة في المركز الـ12.

وفي المباراة الثانية تعادل حتا مع الظفرة بهدفين لكل فريق، في اللقاء الذي أقيم على ملعب "حتا"، وشهد منافسة قوية على الـ3 نقاط الهامة.

وسجل ماكيتي ديوب الهدف الأول للظفرة في الدقيقة 8 ولكن تعادل جوناثان كريستيان لحتا في الدقيقة 45، وأضاف أصحاب الأرض الهدف الثاني في الدقيقة 53، ولكن عادل محمد الجنيني في الدقيقة 76 النتيجة للضيوف لينتهي اللقاء بالتعادل.

وأصبح رصيد حتا بعد هذا التعادل 9 نقاط، بينما ارتفع رصيد الظفرة إلى 21 نقطة في المركز الـ11.

وفي نفس الجولة، حقق اتحاد كلباء فوزًا هامًا للغاية على أصحاب الأرض الوحدة، بهدف دون رد، أحرزه أحمد عامر النقبي في الدقيقة 26 من عمر المباراة.

ورفع اتحاد كلباء رصيده إلى 35 نقطة في المركز الثامن بنفس رصيد الوحدة صاحب المركز السابع.

وفي آخر مباريات اليوم الأول من الجولة 23، خطف النصر فوزًا هامًا على العين، بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على ملعب "هزاع بن زايد".

تقدم ضياء سبع بالهدف الأول للنصر في الدقيقة 38، ولكن عاد بندر الأحبابي سريعًا في الدقيقة 45، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني، خطف النصر الفوز بهدفين في 10 دقائق، حيث سجل جابرييل دا سيلفا الهدف الثاني في الدقيقة 79 والثالث جاء عن طريق سيباستيان تاجليابو في الدقيقة 89.

وارتفع رصيد النصر إلى 42 نقطة في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد العين عند 37 نقطة.