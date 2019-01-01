الوصل يُعلن إصابة مدافعه بقطع في الرباط الصليبي

مدافع الوصل تعرض لإصابة في أولى مباريات الفريق ضمن دوري الخليج العربي الإماراتي

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أكد نادي الوصل رسميًا التقارير المتداولة في الإعلام حول إصابة مدافعه عبد الرحمن علي بقطع في الرباط الصليبي.

وأعلن النادي الإماراتي عبر حسابه الرسمي على تويتر تعرض اللاعب لقطع في الرباط الصليبي في ركبته اليُمنى مما سيُخضعه لجراحة عاجلة.

ريان يسلم: عودة عموري إضافة لدوري الخليج العربي الإماراتي

ولم يكشف النادي عن مدة غياب عبد الرحمن علي مؤكدًا أن الجهاز الطبي سيُحدد هذا الأمر لاحقًا، لكن المؤكد طبقًا لحالات سابقة أن مدة الغياب لن تقل عن 6 أشهر مما يُرجح نهاية موسمه مع الفريق.

وتعرض اللاعب صاحب الـ26 عامًا لتلك الإصابة خلال مباراة الوصل ضد النصر في أولى جولات دوري الخليج العربي يوم الجمعة الماضي، وقد غادر الملعب في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول للقاء الذي انتهى بالتعادل السلبي.

ويستعد الوصل حاليًا لمواجهة العين في الجولة الثانية من الدوري الإماراتي يوم الخميس القادم على ملعبه "استاد زعبيل".