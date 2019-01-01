مدرب الجزيرة: أثق في قرار الحكم إلغاء هدف مبخوت ضد الشارقة

مارسيل كايزر المدير الفني للجزيرة يتحدث عقب الخسارة أمام الشارقة 2-0 في سابع جولات دوي الخليج العربي الإماراتي

أبدى مارسيل كايزر المدير الفني للجزيرة ثقته في قرار الحكم إلغاء هدف مهاجم الفريق علي مبخوت ضد الشارقة في مباراة الجولة السابعة لدوري الخليج العربي، والتي انتهت بانتصار الملك بهدفين دون رد.

المدرب الهولندي سُئل عن تلك اللقطة في ملعب محمد بن زايد، فأجاب "لم أشاهد اللقطة جيدًا، لكني أثق في قرار الحكم".

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كايزر انتقل بعدها ليُعدد أسباب الخسارة أمام الشارقة، بقوله "لم نقدم أداءً جيدًا خلال الشوط الأول، وقد عاقبنا المنافس بإحراز هدف مبكر. عمومًا، لم نُقدم الأداء الجماعي المطلوب في هذا الشوط".

"تحسن أداؤنا في الشوط الثاني وصنعنا عدة فرص، لكن للأسف جاء الهدف الثاني ليصعب مهمتنا في العودة. من أبرز أسباب الخسارة كذلك سوء اللمسة الأخيرة في تمرير الكرة، مما حرم لاعبي الوحدة من ترجمة الفرص لأهداف".