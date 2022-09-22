دوري الأمم | فرنسا تهرب من الهبوط وهولندا تؤكد صدارتها

مواجهات حاسمة في دوري الأمم الأوروبية

أقيمت اليوم مواجهات الجولة الخامسة من بطولة دوري الأمم الأوروبية، حيث لعبت بعض المباريات القوية وشهدت الإثارة والمتعة.

وتستمر بقية مواجهات الجولة الخامسة غدًا على أن تلعب بقية المباريات في التوقف الدولي الحالي لمعرفة المتأهلين إلى الأدوار النهائية والصاعدين والهابطين على مستوى المجموعات.

وفي المجموعة الأولى من التصنيف الأول، استطاع المنتخب الكرواتي تحقيق الفوز على نظيره الدنماركي بنتيجة 2-1، ليتصدر ترتيب المجموعة ويقترب من التأهل للأدوار النهائية.

فيما انتصر المنتخب الفرنسي على منتخب النمسا بهدفين دون رد، وبتلك النتيجة، تعود آمال الديوك للاستمرار في التصنيف الأول.

وبذلك، يتصدر المنتخب الكرواتي المجموعة الأولى بـ 10 نقاط، فيما تتواجد الدنمارك في المركز الثاني بـ 9 نقاط، ويرتفع رصيد فرنسا للنقطة الخامسة في المركز الثالث، وتتراجع النمسا للمركز الرابع بـ 4 نقاط.

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وفي المجموعة الرابعة من التصنيف الأول، استطاع المنتخب البلجيكي تحقيق الفوز على نظيره الويلزي بنتيجة 2-1.

فيما انتصر المنتخب الهولندي على حساب بولندا بنتيجة 2-0، ليتصدر ترتيب المجموعة ويقترب من التأهل للأدوار النهائية.

وبذلك، يتصدر المنتخب الهولندي ترتيب المجموعة بـ 13 نقطة، فيما يتواجد المنتخب البلجيكي في المركز الثاني بـ 10 نقاط، ويظل المنتخب البولندي في المركز الثالث بـ 4 نقاط، مع وجود ويلز في المركز الرابع بنقطة وحيدة.

وفي المجموعة الأولى من التصنيف الثالث، تعادل منتخب ليتوانيا مع جزر فارو بنتيجة 1-1، فيما حقق فريق لوكسمبورج المفاجأة وتعادل مع تركيا بنتيجة 3-3 في عقر دارها، في مباراة حسم فيها الفريق التركي تأهله للتصنيف الثاني.

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وفي المجموعة الثالثة من التصنيف الثالث، استطاع منتخب كازاخستان الفوز على نظيره بيلاروسيا بنتيجة 2-1، وحسم بطاقة التأهل إلى التصنيف الثاني، فيما انتصر منتخب أذربيجان على فريق سلوفاكيا بنتيجة 2-1.

وفي المجموعة الأولى من التصنيف الرابع، استطاع منتخب مولدوفا تحقيق الفوز على نظيره لاتفيا بنتيجة 2-1، فيما فاز فريق أندورا على ليختنشتاين بنتيجة 2-0.