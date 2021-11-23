دوري الأبطال | برشلونة يتعثر وتشيلسي يسحق يوفنتوس

نجح فريق بايرن ميونخ في الخروج فائزًا من مواجهته مع دينامو كييف، في الجولة الخامسة لدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

بايرن دخل اللقاء وهو على قمة المجموعة الخامسة، بفارق شاسع عن برشلونة صاحب المركز الثاني بـ6 نقاط قبل هذه الجولة

المهمة لم تكن سهلة على بايرن ولكنه فاز بهدفين مقابل هدف على مضيفه الأوكراني بأرضه ووسط جماهيره.

الهدف الأول كان من ركلة خلفية مزدوجة من البولندي روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة الرابعة عشر من عمر اللقاء.

وفي الدقيقة 42 أضاف الفرنسي كينجسلي كومان الهدف الثاني، ليضمن النتيجة لصالح الفريق البافاري.

وفي نفس المجموعة اكتفى برشلونة بالتعادل السلبي من دون أهداف مع بنفيكا، في الظهور الأوروبي الأول للمدرب تشافي هيرنانديز.

وبذلك يحتل بايرن الصدارة بـ15 نقطة، ومن بعده برشلونة 7 نقاط ثم بنفيكا 5 نقاط ودينامو كييف نقطة وحيدة.

وعلى جانب آخر تمكن مانشستر يونايتد في ظل معاناته ورحيل أولي جونار سولشاير، من الفوز على فياريال بهدفين دون رد على ملعب الفريق الإسباني.

الشياطين الحمر الذين دخلوا اللقاء مع المدرب المؤقت مايكل كاريك، فازوا بثنائية سجلها البرتغالي كريستيانو رونالدو والإنجليزي جادون سانشو.

وبالمجموعة ذاتها تعادل يانج بويز مع أتالانتا 3/3، ليضمن يونايتد التأهل إلى دور الـ16 بـ10 نقاط في الصدارة، من بعده فياريال 7 نقاط، أتالانتا 6 ويانج بويز 4.

وأما في المجموعة الثامنة فاز تشيلسي على يوفنتوس برباعية نظيفة، في مواجهة تسيد فيها البلوز الأمور من البداية وحتى النهاية.

وجاءت ثلاثية تشيلسي عن طريق تريفور تشالوبا في الدقيقة 25، ريس جيمس 56، بينما اختتم كالوم هودسون أودوي التسجيل في الدقيقة 58 ثم أحرز الرابع تيمو فيرنر في الدقيقة 95.

النتيجة تضع تشيلسي على صدارة المجموعة بـ13 نقطة، يليه يوفنتوس بـ12 نقطة، ثم زينيت الروسي 4 نقاط ومالمو نقطة وحيدة.